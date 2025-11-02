夜の世界で脚光を浴びるキャバクラや風俗店のナンバーワンキャストは、とてもキラキラした存在に思えるでしょう。お金を持っていて、チヤホヤされて、人生イージーモードだと思われがちです。でも、それはあくまで表の顔。ウラでは他者と差別化を図るために泥臭い努力を重ねることを当たり前に実践しています。



【写真】片瀬那奈さん 所属事務所退社の真相告白 週5勤務の会社員に転身

そんな彼女たちにも、いつかは「終わりの時」がやってきます。とある風俗店でナンバーワンを守り続けたUさんは、顔出し＋SNSフル活用＋マメなLINE連絡をこなす“プロ”でしたが、ある日突然姿を消しました。これには周りも騒然、Uさんの行方を探すお客さんも現れたようです。



そんなUさんの「その先」を追った筆者は、地元に戻り、今や夜職とは無縁の生活を送っていることを知りました。



急な引退の理由と現在の生活

Uさんが都心の歓楽街にある某店で5年勤めたなか、ナンバーワンだった期間は約3年間。けれども、最初の1年は指名客の掴み方さえ分からず、彼女曰く「遅咲き」のキャストだったそうです。



そして話を聞いたところ、引退は急なことで計画的に事を進めていたわけではありませんでした（以下『』内、Uさん談）。



『ずっと彼氏と同棲していて、結婚話が出たんです。でも、彼氏の収入は少ないし、私が家計を支えていた部分があって……。決してヒモではないけれど、“この生活がいつまで続くんだ？”みたいな。最終的に破局へ至り、もう都会にいる理由がないからあっさりと引退しました』



Uさんが夜職を続けた理由は、お金と恋人のためです。都会での2人暮らしと、パートナーの生活時間帯に合わせるためにシフトの融通が利く風俗店を選んでいました。



風俗をする前はスナックやバーで働き、ナイトワーカーとしてはベテランだった彼女です。職種にこだわりはなく、「稼げて、時間の融通が利くなら何でも」といったところで、彼から仕事を反対された経験は一度もありません。



『でも、やるとなったら全力で頑張るタイプなの（笑）お金が大好きだから週5日出勤をコツコツ続け、お客さんとも連絡を取って、SNSを活用してたらランキングに入れた。その後は仕事が一気に面白くなり、トントン拍子でナンバーワンでしたね。でも、彼氏との件で全部のやる気が削げちゃった。彼と一緒にいるために頑張っていただけなので、理由がなくなればここで働く必要も、都会にいる意味もないかなと思いまして』



急な引退にはお店はビックリ、強く引き留めましたが、彼女の意思は揺らぎません。同棲を解消し、退店後わずか1週間で地元へ戻っていったのです。



現在は実家に暮らしながら、近所のスナックで週3日のんびり働く生活を送っています。



身バレの恐怖と元ナンバーワンのこれから

人生の中の5年間とは非常に短いものですが、それでもネットに顔出しした履歴は消えません。Uさんに身バレについて尋ねると「今になって、恐怖を感じます」と本音がポロリと飛び出しました。



現役時代は集客と顔売りに必死だったため、身バレに関しては何も考えていなかったそう。しかし、引退後地元に戻ると「東京で何をしていたの？」という家族や友人から質問責めの嵐。その際に、“バレ”を初めて意識しました。



『とりあえずバーやコンカフェで頑張っていたことにしたけど、“どこの店？”とか詳しく聞かれることも多く……。地元の世間が狭いことをすっかり忘れていました。と、いうか彼氏と結婚するつもりだったので、実家に帰る予定なんてなかったし（苦笑）後先考えずにバンバン顔出しをしたので、SNSを削除した後でも不安です。一部の夜遊び体験ブログでは削除依頼を出したにも関わらず、未だに掲載され続けており……。いつバレるか、ヒヤヒヤしてますよ』



また身バレとの恐怖と共に、生活に対する心配ごともあるとか。都会にいながら貯金をしていたものの、一生分暮らせるお金を持っていないため、今後をどうするか迷っているようです。



『スナックの時給も1300円くらいで、激安なんですよ！前は時給15000円ベースだったから、雲泥の差ですよね。今は実家にいるからさほど出費もないけど、また東京に戻りたくなったり、1人暮らし願望が出てきたらどうしようって感じ。

地元だと結婚相手も探せませんから、また地元を出たいです。でも、そしたらお金がかかるでしょ？せっかくの貯金がどんどん減るのは悲しいので。でも、ずっとここに居るのもなぁ……とモヤついていますよ（苦笑）』



都会の雑踏から離れ、穏やかな日々を送る中でもUさんは悩みが尽きません。ナンバーワン時代はストレスが多かったものの、そのぶん刺激たっぷりの毎日でした。貯めたお金でどうするか、それとも過去の自分に戻るか……。彼女は今、人生の分岐点に立たされているのかもしれません。



彼女の毎日はまだまだ続くものの、その一部は「栄枯盛衰」。1つの物事の始まり、盛り、そして終わりを知ったのなら、経験値を別の方面へ活かせそうに感じます。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。