「強いと聞いてたけどこれほどとは」大量５得点。リトルなでしこを叩きのめした北朝鮮にネット衝撃「なんなんだ本当に」「すべてに完成度高かった」【U-17女子W杯】
文字通りの完敗だ。
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの準々決勝で、日本は北朝鮮と対戦。開始38秒で先制点を奪われると、６分に追加点を献上。その２分後に中村心乃葉が１点を返すも、22分に失点して再び２点差をつけられる。後半も相手の圧力に屈し、73分、90＋６分に被弾。１−５の大敗を喫した。
ラウンド16から北朝鮮は中３日、日本は中２日。日程面で不利があったとはいえ、高い強度のプレスやルーズボールへの鋭い出足、球際のバトル、正確で力強いキックなど、一つひとつのプレーで北朝鮮は日本を上回った。
実力差をまざまざと見せつけられた結果に、ネット上では以下のような声があがった。
「リトルなでしこ敗退...北朝鮮強かった」
「北朝鮮の女子は強いな」
「総合的に見て相手の方か強かった印象です」
「北朝鮮の縦に速くパワフルな攻撃に対応できず」
「点差がそのまま実力差だったな」
「北朝鮮強いと聞いてたけどこれほどとは」
「北朝鮮アンダー女子の強さはなんなんだ本当に」
「北朝鮮 ボールの受け、散らし、落とし、走り込み すべてに完成度高かった」
「U世代ではスペインやアメリカより強いと思う」
U-17女子W杯で最多優勝回数（３回）を誇り、前回チャンピオンの北朝鮮。連覇に向け、準決勝ではブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
