歌手で俳優の杉良太郎さん（81）が1日、自身の著書『生涯献身』の出版発表記者会見に登場。長年続けてきた福祉活動への思いを語りました。

今年で芸能活動60周年の杉さんですが、デビュー前の15歳の時から刑務所への慰問を始め、66年にわたり、チャリティー公演や災害支援などの福祉活動を続けてきました。

これまでの活動について、原動力となっているものを聞かれると「最近になって生まれつきですと言ってますね。原因とかっていうのはないんですよ、そういうふうに生まれちゃったんですよね」と静かに語りました。

■杉良太郎「あの世へいくまではずっと続けてるんだろうな」

また、杉さんは社会貢献に対して「自分の中でモットーとしているのは、お金がある人はお金を寄付してあげてほしいなと思いますね。あるのになんで使わないのかなと思う時期もありましたし、今も思います。お金がないんだよっていう人は、大事な大事な時間を寄付してくれたらいいなと思いますね。お金も時間もないんだっていう人は、こういった活動をしている人を理解してあげてほしいなって思いますよね」と思いを語りました。

そして、今後については「私があの世へいくまではずっと続けてるんだろうなって、自分自身に聞いてみます、時々。“多分そうだよ”って。いついつまでやって終わるんだよとか、そんな計画はないんです、自然にやっているので」と熱い思いを語りました。