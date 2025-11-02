◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前９時８分開始予定）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で先発登板することが決まった。球団が発表した。「１番・投手」でスタメン出場する。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。第４戦の試合後には「もちろん全試合必要であれば準備したい」と、第５戦以降への登板にも意欲を示していた。中３日ながら先発のマウンドに上がることになった。

試合前のグラウンドには、前日に６回で９６球を投げ、勝利投手となった山本由伸が姿を見せ、約３０分間キャッチボールを行った。また９回に緊急登板し３球でセーブを挙げたグラスノー、スネルもキャッチボールを行った。山本は通常、登板翌日はキャッチボールを行わないのがルーチン。総力戦の第７戦とあって、連投の可能性も視野に入れているのかもしれない。