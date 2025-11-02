朗報！ベッツがついに復調の兆し「自分のAスイングを出せた」修正実った『らしさ』取り戻す一打でドジャース逆王手



ムーキー・ベッツ PHOTO:Getty Images

＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ワールドシリーズ第6戦、ロサンゼルス・ドジャースが3-1で勝利し、シリーズを3勝3敗のタイに戻した。崖っぷちの第6戦で貴重なタイムリーを放ったムーキー・ベッツが、試合後に打撃修正の手応えを語った。

ここ数試合、結果が出ずに苦しんでいたベッツだが、この夜はスイング軌道とタイミングがかみ合い、久々に"ムーキー・ベッツらしい打球"を見せた。

ベッツは前日、試合会場の室内ケージで長時間にわたり打撃練習を行っていた。

「昨日は一日中打ち込みました。いつも通りやってきたことが、今日みたいな場面で結果として出たのは良かった」と本人。

この練習で意識していたのは、スイングの"始動タイミング"と"体の開き"。近年の彼が苦しむ時は、速球に差し込まれてスイングが遅れ、逆方向のゴロが増える傾向にある。

第6戦では、あえて早めに始動し、体を開かずにインサイドをさばいたことで、打球に角度が戻った。

「ボールを引っ張ることができました。最近はそれができていなかった。今日は1本、しっかり引っ張ることができた。自分の"Aスイング"、アスリートらしいスイングを出せた」と振り返る。

ベッツの言う"Aスイング"とは、スピードとバランスが両立した理想的な形。身体が前に突っ込まず、腰の回転でボールをとらえるスタイルだ。3回のタイムリーは、その典型と言える打球だった。

ロバーツ監督も試合後、「昨日の練習で何か掴んだようだった」と語り、打順を4番に戻した理由を説明している。

第5戦までのベッツは、4試合連続ノーヒットとスランプ気味だったが、第6戦では打球速度、角度ともに改善。特に初球からファストボールを仕留めにいく積極性が戻り、彼本来のリードオフマンとしての存在感を取り戻した。

「明日はどうなるか分からないけど、今日のスイングは良かった。あとは結果がついてくるだけ」とベッツ。

ベッツはチームが追い込まれる中でも「自分がリードしなければ」との意識を隠さなかった。「僕たちが勝てる理由は、お互いを信じているから」と語り、技術面の改善だけでなく、精神面の結束も強調した。

シリーズは最終第7戦を前にベッツの復調はドジャースにとって最大の朗報だ。

