お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（49）が、1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。妻でタレント清水みさと（33）の友人夫妻のプロポーズをめぐる、ドジャース山本由伸投手（27）の粋な計らいについて明かした。

高橋は2022年12月に清水と結婚。夫婦円満の秘訣（ひけつ）について聞かれると、「時間をつくって一緒に旅行すること」を挙げた。

先日には、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで2日間にわたって試合を観戦。1日目は大谷翔平選手のホームランを見て喜び、2日目は山本投手の登板を楽しみに球場を訪れた。

すると球場内の売店で、清水の昔からの舞台仲間で、彼氏と球場に来ていたという「ミカちゃん」と偶然バッタリと会った。

その後、試合を観戦していると、その途中で場内の大型スクリーンに映されたカップルがキスをする「キスカム」のイベントが行われた。

「1組目がキスをして、2組目がキスをして、3組目でミカちゃんが映ったんです。『えーっ、なに、なに？』って見てたら、そのダンナさんが、ひざまずいて指輪を渡して、プロポーズしたんですよ」

お相手の男性がサプライズでミカちゃんにプロポーズをした。

後にミカちゃんに、どうやってカメラに選ばれたのか事情を聴いたところ、実は男性が昔から山本投手と親しかったそうで、「由伸に『プロポーズしようと思ってるねんけど、球場のカメラとかに映れたりした時に（プロポーズ）したら、おもろない？』って言ったら、由伸が言ってくれたんですよ」と、山本投手が球場スタッフに、カメラで映すように伝えてくれていたという。

高橋は「そしたらドジャースの人たちが、『日本人でそんなことをやった人がいないから、全面的に協力しよう』って言って…」と関係者も快諾し、プロポーズの成功につながったことを明かしていた。