上田綺世が圧巻2発で今季13点目! 渡辺剛とともに日本人コンビはフル出場、フェイエノールト2戦ぶり勝利
[11.1 エールディビジ第11節 フェイエノールト 3-1 フォレンダム]
オランダ・エールディビジは1日に第11節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでフォレンダムと対戦し、3-1で勝利。日本人コンビはともにフル出場し、上田は前半19分、後半44分と2ゴールを挙げた。
フェイエノールトは前節にPSVとの上位対決で敗れ、首位はキープしたものの、今季リーグ戦で初黒星を喫した。連敗を食い止めるべく、ホームにフォレンダムを迎えると、序盤から果敢に攻め立てる。前半17分には上田が右サイドからの折り返しに右足ダイレクト。鋭い弾道もゴール右外に外れていった。
得点の匂いを漂わせた上田は前半19分に結果を残す。中盤のパスワークはPA右に流れるも、DFヒバイロ・レアトがすばやく詰めてクロス。PA中央の上田は体勢を崩しながら右足で合わせると、ボールはクロスバーに当たってゴールラインを割った。
上田はハットトリックを決めた第9節・ヘラクレス戦以来となる2試合ぶりのゴール。今季12点目で得点ランク首位を独走している。
フェイエノールトは前半26分、もう一人の得点源であるMFセム・スタインが追加点。前半はリードを保ったまま2-0で折り返した。後半3分、MFルシアーノ・バレンテが右サイドからクロスを上げると、PA中央で再び上田が反応。ギリギリまで溜めて強烈なヘディングシュートで合わせるが、ゴール左外に外れた。
フェイエノールトは後半14分に失点。サイドからのクロスを決められ、1-2と点差を縮められる。拮抗した展開となったなかで、渡辺は足を痛めながらも守備に奮闘。また、上田が中盤まで下りてボールを追いかけた。
後半44分、上田が再び躍動する。右サイドのFKをPAで冷静に待ち構えると、FKのキックにタイミングを合わせてハイジャンプ。強烈なヘディングシュートをゴール右に叩き込み、今季13ゴール目となるこの試合2点目を決め切った。
残り時間を守り切ったフェイエノールトが3-1で勝利。2試合ぶりの白星を手にした。
極上のオフ・ザ・ボール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 1, 2025
10月のリーグ月間最優秀選手に選出された#上田綺世 が今季12点目となるゴール!
応援に駆けつけた奥様も大喜び
エールディヴィジ 第11節#フェイエノールト v #フォレンダム
https://t.co/4Vz4hONpkv pic.twitter.com/rte646M0Df
アンストッパブル・上田綺世— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 1, 2025
チームのために走るエースストライカーが
追加点をもたらす
絶妙なポジショニングをとった #上田綺世 が今日2点目のゴール☝️
エールディヴィジ 第11節#フェイエノールト v #フォレンダム
https://t.co/4Vz4hONpkv pic.twitter.com/RQCkFZX1M5