ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
30²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÆü11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÄÞ¤òÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡È¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¡É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ê¬¤ËÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ!
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
¢£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¿ô¤ÏÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¡ª
º£²ó¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1455²¯±ß¡ª¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÇ¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¿ô¤Ïº£¤äÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡È½÷À¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥á¥ó¥º¥Í¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15ºÐ¡Á49ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¤Î¤¦¤Á10¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥á¥ó¥º¥Í¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¡£¸½ºß¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÏÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÃËÀ¤Ë¤â¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡ª
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÂ¼¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡©
¢£¥Í¥¤¥ë¤ÏÍ£°ì¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÜ»ë¤Ç¤¤ëµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÈþÍÆ
¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Björk¡Ê¥Ó¥ç¡¼¥¯¡Ë¤äSZA¡Ê¥·¥¶¡Ë¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë ¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¤È¤â¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤È¡¢ËèÆü5²ó¥Í¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¥Í¥¤¥ë°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ù¥Ä¤µ¤ó¤Î2¿Í¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òº£Æü³Ø¤ó¤Ç¤µ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ë?¡×¤È¤ä¤ä¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö¡Ø¤ä¤ê¤Æ¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÏÈþÍÆ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£È±·Á¤ä¥á¡¼¥¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¶À¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ï¼ê¸µ¤Ë»ëÀþ¤òÍî¤È¤»¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¾ï¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÈÍ£°ì¤ÎÈþÍÆ¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢³Î¤«¤Ë»ë³ÐÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥ï¥±¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö40Âå¡¦50Âå¤Ç¥á¥ó¥º¥Í¥¤¥ë¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡¢¡ÖÄÞ¤ÎÏ·²½¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÀ¶·é´¶¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüÂ¼¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤½¤³¤Çº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú½½¿Í½½¿§¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Û
¥Í¥¤¥ë¤Î¹©Äø¤Ï¼ç¤Ë¡Î1¡Ï²¼½àÈ÷¡Ê´ÅÈé¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡Ë¡¢¡Î2¡Ï¥Ù¡¼¥¹¥¸¥§¥ë¡Ê²¼ÃÏ¡Ë¡¢¡Î3¡Ï¥«¥é¡¼¥¸¥§¥ë¡Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¢¡Î4¡Ï¥È¥Ã¥×¥¸¥§¥ë¡Ê»Å¾å¤²¡Ë¤Î4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
º£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Îº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥×¥í¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¼ÂºÝ¤Ë¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¡£»Ü½Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢´ÅÈé½èÍý¤ò¼õ¤±¤ëº´µ×´Ö¤ÏÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÂ¼¤Ï½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦ÆÈÆÃ¤Î´¶³Ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¹©Äø¤Ç¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¸¥§¥ë¤ÎÅÉÉÛ¤Ø¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ø¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥¸¥§¥ë¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡Ä¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁ´Éô¤Î»Ø¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¹¤Ã¤²¤§¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤Ê¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤Þ¤À´°À®Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÚÆü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Í¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¤«¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡¢¿©¤ÙÊª¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¡È¿ä¤·¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµ¸Â¤ÎÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ò»ØÀè¤Ë½É¤»¤ë¡É¤Î¤¬¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Í¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¡£º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥¸¥§¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶âÂ°¤ÎÊ´¤ò¼§ÀÐ¤ÇÆ°¤«¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¡É¤ä¡¢»¤¤êÉÕ¤±¤ë¤È¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ë¡È¥ß¥é¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¡¢Ç´ÅÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥ë¤ÇÎ©ÂÎÅª¤«¤Ä¼«Í³¤ËÂ¤·Á¤Ç¤¤ë¡ÈÇ´ÅÚ¥¸¥§¥ë¡É¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡¢¡Ö¥¥é¥¥é¤À¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ÎÌÜ¤â¤¹¤Ã¤«¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ú³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¥Í¥¤¥ë¤ËµÍ¤á¹þ¤à¡ª¥µ¥¯¥Ò¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤¬´°À®¡Û
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ëºî¤ê¤ËÄ©Àï¡ª
ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º´µ×´Ö¤Ï¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Ë¡£
»Ü½ÑÃæ¡¢ÆüÂ¼¤Ï¤Õ¤È¡Ö²¶¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î¹¹Ô¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£Ç¯¡×¡¢¡Ö¼Ö¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤¹¤²¤¨¿©¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤ÈÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÆüÂ¼¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Í¥¤¥ë¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¢¡Á¤¢¤Î»þ¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¼¡ª¡×¤È¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
º´µ×´Ö¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤Î¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤È¤«¤Ç¤½¤ÎÄÞ¤Þ¤ÀÍî¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Íî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡¢¡Ö¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¥Í¥¤¥ë¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¡Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¶¦´¶¡£
´°À®¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£ÆüÂ¼¤â¡Ö¤¹¤²¤¨¡¢¤¹¤²¤¨¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ï¡¼¥È¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÀä»¿¡£¤½¤ó¤Êº´µ×´Ö¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡Êº´µ×´Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥é¥¤¥Ö»²Àï¥Í¥¤¥ë¡É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È¶¦´¶¤¹¤ëÆüÂ¼¡£
ºÇ½é¤Ï¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´°À®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ìÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆüÂ¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤«¤ò¡¢¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤È¤«´¶³Ð¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¤·¡¢»Ä¤·¤Æ¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¥é¥¤¥Ö¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
