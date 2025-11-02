本日11月2日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、寺田心が登場！天才子役としてブレイクを果たしてから10年。華々しい活躍の陰で人知れず抱えていた苦悩や、成長するにつれて感じるようになった成長と心のギャップ。さらには17歳になった今だからこそ話せる将来への不安など、激動の俳優生活の本音を明かす。

◆自由な性格だった幼少期

大人びた言葉選びと振る舞いで“天才子役”として名を馳せた寺田が、芸能界入りを果たしたのは3歳の頃。実はとにかくおしゃべりな性格だったそうで、寺田の母親はそんな息子に悩みを抱えることもあったのだとか。そんな折、とあるきっかけで事務所のオーディションを受けると、周囲はそんな寺田の性格を高く評価。寺田本人も知らなかった当時の母親の心境とは。

◆大ブレイクを支えた家族の反応と周囲の期待

7歳の時に大ブレイクを果たし、一躍時の人となった寺田。バラエティー番組では楽しさを感じることが多かった一方で、本業の俳優としての芝居では「好きだけどどうしたらいいかが分からない」と課題にぶつかることもあったという。

それでも頑張り続けることができたのは、自身の活躍を喜ぶ家族の存在と、友人たちからの言葉があったから。そして、自身を見守る家族に対し寺田が抱いていたとある夢に、MCの2人は驚きの反応を見せる。

◆先輩・加藤清史郎が感じた自身も経験した人気子役の葛藤

番組には、寺田の先輩・加藤清史郎がインタビュー出演。自身も経験した子役ならではの悩みに共感のメッセージを送る。急激に体が成長する一方で、心の成長にはギャップが生じたという中学生時代。当時寺田が感じていた悩みについて、加藤も世間のイメージとかけ離れていく、自身の成長に対するショックを語った上で、それぞれが取った異なるアプローチを紹介。

先輩からのエールを受け、数年前を振り返った寺田は、悩みながらも“俳優を辞める選択肢”はなかった当時の心境を明かす。

◆17歳の今だからこそ抱く将来への期待と不安

幼い頃から俳優として活躍を続けてきた一方で、様々なことに関心を持ち、夢の幅を広げ続けてきた寺田。17歳となった現在も、俳優として活躍したいという思いの一方で、異なる道へも高い志を向けている。まさに人生の岐路に立たされている寺田だが、その根底には揺るがない努力に対する強い気持ちがあった。

さらに番組の最後に紹介された母からの手紙を受け、寺田は改めて自らの生き方に対する覚悟を口に。迷いや葛藤に向き合い続けた今だからこそ語る、将来への想いとは。