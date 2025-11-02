◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を迎える。連覇か32年ぶりかーー。大一番に大谷翔平投手（31）が「1番・DH兼投手」で先発出場するが、第6戦で勝利投手となった山本由伸投手（27）も試合前にキャッチボールを行った。

通常は登板翌日はキャッチボールを行わない山本だが、入念に状態を確認した。第6戦は6回5安打1失点で逆王手をかける勝利を呼び込んだ。1失点でPS連続完投勝利を挙げた第2戦から中5日。その間、延長18回までもつれた第3戦では、直訴して救援登板に備えて中1日でブルペンで肩もつくり「1週間で2往復目のトロントなので疲れは少し感じていた」という中で力投した。

デーブ・ロバーツ監督は第6戦後に「山本（の登板）はない」と明言したが、山本は「いけと言われたらいきますけど、できれば応援を頑張りたい」と話していた。戦う心は失っていない。非常事態に備えるかのように黙々と調整した。

また、第5戦に先発したスネル、今季限りで現役を引退するカーショー、第6戦に登板した佐々木朗希もキャッチボールで調整。総力戦に備えた。