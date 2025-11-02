ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は3打数1安打1四球の活躍で勝利に貢献。相手選手と接触するも全く動じない姿がバスケのプレーに重ねられ、「マミコから学んだに違いない」と思わぬ反響を呼んでいる。

ほとんどブレることがなかった。0-0の3回2死二塁から敬遠で出塁した大谷は、次打者スミスの適時二塁打の間に三塁へ進塁。3番フリーマンの四球で満塁となった後、ベッツの左前打で2点目のホームを踏んだ。大谷はすぐさま二塁から本塁へ突入するスミスに「滑れ！」の指示。そこにベースカバーに入ろうとしたブルージェイズの先発右腕ゴーズマンがやってきた。

ボールの行方を追っていたゴーズマンが大谷に気づかず2人は衝突。しかし、少し腰を落としていた大谷は全く動じず、その場に留まり続けた。一方のゴーズマンは弾き返されるようによろめき、後ろに追いやられてしまった。

互いに懸命にプレーしていたからこその不慮の接触だったが、怪我にも繋がりかねないヒヤリとする場面。しかし、結果的には大谷の力強さが証明される形となった。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の中継でリプレーが流れると、実況のジョー・デービス氏は「オオタニがボックスアウトしていました！ 彼とゴーズマンはリバウンドを争っているかのようでした」と表現した。

ボックスアウトとは、バスケでリバウンドを取るために有利なポジションを確保しようと体を入れるプレー。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も自身のXで「ショウヘイがゴーズマンをボックスアウトする」とつづって動画を投稿した。

大谷の妻、真美子さんが元バスケ選手ということもあり、海外ファンからは「マミコから学んだに違いない」「マミコはとてもうまく教えたようだ」「マミコから習っていることが見て取れるね」「妻から学んだんだ」といった声が上がったほか、「レイカーズよ、もう1人スモールフォワードはいらないか？」「土台は低く、腕は伸ばす。良いテクニックだ」と称賛するコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）