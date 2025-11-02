【慶州（韓国南東部）＝松本健太朗、照沼亮介】日米中露など２１か国・地域によるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議は１日、韓国・慶州（キョンジュ）で首脳宣言「慶州宣言」を採択して閉幕した。

従来は首脳宣言に盛り込んでいた「多角的な貿易体制を支持」との文言を見送った。トランプ政権の下で保護主義的な政策を強める米国の反発に配慮したとみられる。

会議は１０月３１日から２日間の日程で開催。高市首相や議長国・韓国の李在明（イジェミョン）大統領、中国の習近平（シージンピン）国家主席らが参加した。米国のトランプ大統領は不在で、ベッセント財務長官が代理出席した。

首脳宣言では、米政権による関税措置などを念頭に「世界の貿易システムが重大な課題に直面している」と指摘。「強固な貿易・投資がアジア太平洋地域の成長と繁栄に重要」と明記した。ただ多角的貿易への直接の言及は避けた。

強靱（きょうじん）なサプライチェーン（供給網）の確保の必要性を盛り込んだほか、開発競争が進むＡＩ（人工知能）にも言及。「安全性、信頼性を向上するための継続的な取り組みを進める」と訴えた。出生率の低下や高齢化といった社会課題についても、協調して対応すべきだとした。

２０２６年のＡＰＥＣ首脳会議は中国の広東省深圳で開かれる予定だ。日本は３１年の議長国を務めることが決まった。