小泉進次郎防衛相は２日までに、自身のポッドキャスト「小泉進次郎のＰＯＤＣＡＳＴ」の最新回をアップ。「本当はやりたいけど今はできない」ことを明かした。

高校生のリスナーから、集中して勉強できないという悩みが寄せられ、「長時間集中しないといけない時に工夫していること」を教えてほしい…という内容だった。

小泉氏は「同じだよ。好きなことって長時間集中できるけど、勉強は気合を入れないと集中できるってもんではないよね。だから人それぞれ、集中する環境をどう作るかっていうのは大事」と語った。

この話から派生し「本当だったらやりたいけれど、今はできなくなったな…という一つは、カフェでの勉強。これはね、今の僕にはできません」と笑う。パートナーを務めるプロデューサーの西山直也氏は「進次郎さんカフェで勉強してたらやばいな」と想像した。

小泉氏は、学生時代は「むしろ、ほかのお客さんの声とか店内の音とか、そこのなかで没頭するというのが自分に合ってた」という。「だから読書も家のなかでするよりもカフェでするほうが、没頭して読めた、っていうのはあった。今はカフェ…行けないね」と苦笑。西山氏は「みんなに見られちゃいますよね」とうなずいた。