◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

２１年大会覇者の渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７３位で出て５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算３アンダーの３１位に急浮上した。予選通過圏外だった終盤の５〜８番で４連続バーディーを奪い、３週連続の予選突破。来季米ツアー出場権をかけた１３日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）に向けて復調を示した。７位で出た後藤未有（２５）＝大東建託＝は自己ベストに並ぶ６５で通算１１アンダーの単独首位に浮上し、初優勝に王手をかけた。

最終９番を終えた渋野は樋口久子・大会名誉会長（８０）と抱き合い、目を潤ませた。初日７３位の出遅れから猛チャージでＶ字回復し、３１位に急浮上。観客の大拍手を全身で浴び「めっちゃうれしい。バーディーが増える度に歓声があがって『おまたせ！』って感じ。情けないところばかり見せてたけど、本当に涙が出そう」とかみしめた。

ミラクル突破だ。前半終了時点でカットラインに２打届かず。後半の１番で１・５メートルのバーディーパットを外した瞬間、「顔が地面に埋まるんじゃないかくらいキツかった」と沈んだが、諦めなかった。パット時に３〜４回素振りする新ルーチンで集中力を高め、５番から２〜４メートルのパットを沈めて４連続バーディー。「ゾーンに入った。本当にいい集中力だった」。崖っぷちから３週連続の予選通過圏内に滑り込んだ。

パットの好転を生んだのは、好調のショットだ。前週はスイング時に手に力が入り、リズムが速くなるミスが出たが、今週は「緊張感がある中で自分のリズムを徹底できた」。この日はフェアウェーキープ率１００％、パーオン率は全体７位の８８・８９％。「ショットに助けられた。最後まで攻め続けられた」と自賛した。

米ツアーは直近４戦連続で予選落ちし、年間ランク１０４位で「崖っぷちにいる」と渋野。来季シードがかかる２週後の大会を前に無休で臨んだ国内４連戦のラストで、不安を払しょくした。「結果が悪かろうが、やり切りたいポイントを最後までやり切れた。フロリダの試合や明日につながる」と手応えを感じている。

この日は練習ラウンドでも着たスカート着用を考えたが、強風を考慮しズボンに。最終日のお披露目は「明日見てください」。首位と８打差。逆転Ｖの壁は高いが、日本でのプレーは今年最後になるかもしれない１日をしぶこスマイルで締める。（星野 浩司）

◆渋野の来季米ツアーシードへの道 米ツアーは直近４戦連続予選落ちと苦戦し、ポイントランクは１０４位。８０位以内の通常シード、出場優先順位が下がる１００位以内の準シードの圏外に低迷している。６日開幕の日米共催・ＴＯＴＯジャパンクラシック（滋賀・瀬田ＧＣ）はウェーティング４番手。１３日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンに出場後、来季シードを逃した場合は米ツアー最終予選会（１２月４〜８日、アラバマ州）に挑戦する予定。