【画像】安倍元首相はトランプ大統領を茂原カントリークラブで出迎えた（2019年5月の来日）

トランプ大統領といえばゴルフ好きで知られ、安倍元首相も“ゴルフ外交”を駆使した。現場に同行したプロゴルファーの青木功氏が裏話を明かす。トランプ大統領が絶賛したのは、青木氏からの“ある贈り物”だった。

◆◆◆

トランプvs.安倍のラウンドに

米国やアラブ首長国連邦、スコットランドなどでゴルフリゾートを経営し、自身もゴルフを愛好するトランプは米大統領史上もっとも巧みなゴルファーと言われる。真偽不明とされているものの、ベストスコアは自称64。2019年5月26日のプレー当日、トランプはツイッター（現X）でこう呟いた。

《今から＠AbeShinzo とゴルフをプレーする。日本人はこのゲームが大好きだ》



安倍晋三元首相の“ゴルフ外交”に青木功氏（左端）も参加 ©時事通信社

◇

「18ホールあるうち2つのコースをヘリポートにするためにクローズしたので、当日プレーできたのは16ホール。それでも2人とも自由にゴルフを楽しみ、外交に関する重要な話もできたようだよ。

トランプさんは、私のマネジャーの村田一治を気に入って『おいカズ、ここから何ヤードある？』『どっちから風が吹いている？』と、ことあるごとに彼に意見を求めていた。私も安倍さんに『先生、こっちで打つとあそこに落ちるから、あそこへ行った方がいいですよ』といった具合にアドバイスさせてもらったが、プレー以外の話をする余裕はなかったなあ。

あまり考え込まずにパパーンと打つと、案外思い通りに行くことがあるじゃない。あの2人もそんな感じだった。ナイスショットと声をかける間もなく、2人はボールを打つとスッとカートに戻り、真剣な表情で話し込むんだ。スコアは付けず、納得が行かなければ打ち直す。もっとも本当の目的は2人だけで腹を割って話をすることで、誰の目も気にせず、盗聴されるおそれもないゴルフ場はうってつけの場所だったんじゃないかな。

ニュースで流れた映像を見た人は、2人が遊んでいるだけのような印象を受けたかもしれないけど、間近で見ていた私の印象は違う。カートの中で真剣に政治の話をするための、文字通りの“ゴルフ外交”だったんだ。

「少しは外交の役に立ったのかもね」

2017年に安倍さんがトランプさんとゴルフをした時、安倍さんがバンカーで転倒する映像がテレビで繰り返し流されたけれど、私は安倍さん流のパフォーマンスだったと思えて仕方がない。普段の安倍さんはゴルフ場で決してふざけたりなんかしないし、打つときの集中力は凄いからね。

トランプさんはハンデ1か2の腕前。私が使っているドライバーを貸すと『これはいい』と言って、プレー中はずっと使っていた。シャフトは彼には硬すぎるものだったから、私が柔らかいものに交換してあげると飛距離が伸びて、『オー、グッド！』と上機嫌だった。『アメリカに持って帰っていいか？』と言うから、どうぞと渡すと、安倍さんも『僕も欲しいな』と言う。虎のマークがついたテーラーメイド製のドライバーを2人に1本ずつ差し上げたら非常に喜んでくれたので、私も少しは外交の役に立ったのかもね（笑）。後日、安倍さんは私と妻、野田会長ご夫妻を夕食に招待してくれた」

〈青木が安倍とコースを回るのはこの時が初めてだったが、父の安倍晋太郎とはかつては年に2、3回、ゴルフを共にする仲だった。1984年、青木は南アフリカで行われた「ミリオンダラートーナメント」に参戦したが、出場には多くの壁が立ちはだかった。アパルトヘイト（人種隔離政策）を行っていた南アフリカは国際社会と断絶し、日本とも一切国交がなく、青木の直訴を受けてビザを発給したのが当時の外務大臣、安倍晋太郎だった。〉

「アメリカで何度も一緒にコースを回ったゲイリー・プレイヤーに『日本から飛んで来い』と言われ、何としても行きたいと思った。プロである以上、招かれればどこにでも行くのが私の信条だからね。大臣室に直接行って安倍晋太郎さんに掛け合い、無理を言ってビザを発給してもらった。

当然、周囲には反対されたが、『ゴルフに国境はあるんですか？』と詰め寄る私の剣幕に晋太郎さんが根負けしたんだろうね。『しょうがねえや、パスポート出して』と言って、バーンと判子を押してくれたのをよく覚えている。

現地では、常にSPが同行する物々しい雰囲気の中でプレーをしたんだけど、最後まで危険な目には遭わずに済んだ。私が行ったおかげかどうかはわからないが、翌年、日本と南アフリカの交流制限は緩和されたんだよ」

