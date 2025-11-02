【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪3 ― 2東京グレートベアーズ大阪（11月1日・男子第2節）

【映像】香取慎吾の“魔球サーブ”にアリーナ騒然

サントリーサンバーズ大阪のホーム開幕戦始球式に、俳優でタレントの香取慎吾が登場。何気なく決めて魅せたサーブの弾道に「バレーしたことないのに…」「フローター打てるのかよww」などファンがざわつく一幕があった。

11月1日の大同生命SVリーグ男子の第2節で、サントリーサンバーズ大阪は東京グレートベアーズと対戦。ホーム開幕戦では、試合前からファンを沸かせる展開があった。

この日、始球式を務めた香取慎吾は背中に「SHINGO」と背番号「405」が刻まれたサントリーサンバーズ大阪のユニフォーム姿で登場。アリーナのファンによる盛大な拍手で迎えられた。

始球式が始まると、香取は頭上にボールを上げ、ボールを押し出すようにサーブ。はじき出されたボールはネットを越え、スッと落ちるような軌道で反対側コートの中央付近に着弾した。

まさかのフローターサーブに会場は沸き、ネット上からも「バレーしたことないのにフローター打てるのかよww」「なんだかんだできちゃうの慎吾ちゃん変わらないね〜」「サーブカッコよくキメてて惚れ惚れ」といった驚嘆の声も相次いだ。

一方、レシーブに飛び込んだ東京GBの大竹壱青は、腕に触れることなく、なんと頭でこれをレシーブ。珍しい“ヘディングレシーブ”に「おぉ、素晴らしい。場内がどっと沸きました」実況の言葉どおり会場内は騒然。一方では、大竹のコミカルな対応にチームメイトの笑顔もこぼれた。

会場がざわめくと同時に香取はガッツポーズを披露。そしてキャプテンの郄橋藍らサントリーの選手とハイタッチを交わしてコートを後にした。なお試合はサントリーサンバーズ大阪がセットカウント3-2で接戦を制し、ホーム開幕戦を白星で飾っている。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）