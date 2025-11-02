秋の褒章が発表されました。スポーツや芸術などの分野で功績のあった人に贈られる紫綬褒章は、映画監督の阪本順治さんらが受章しました。

紫綬褒章を受章した映画監督の阪本順治さん（67）は、幅広いジャンルで独自の世界観を作り上げ、映画界の発展に貢献したと評価されました。

紫綬褒章 阪本順治さん

「手練手管が通じないようなものにあえてスリルを感じて、越境しながらやってきた感じです」

「紫綬褒章をいただいた者として、先達の皆さんに恥じないように、自分らしい映画作りをこれからも続けていきたい」

また、騎手の横山典弘さん（57）が、後進の指導などに尽力し競馬のイメージアップに大きく貢献したなどとして、特定の技術分野で功績のあった人に贈られる黄綬褒章を受章しました。

受章を受け、横山さんは「ファンの皆様、競馬関係者の皆様、いつも頑張ってくれる馬たちに心から感謝する」「これからもファンの皆様に喜んでいただけるレースをお見せし、競馬の発展に貢献できるよう頑張りたい」とコメントしています。

このほか、脚本家の宮藤官九郎さん(55)が紫綬褒章を受章するなど、今回の褒章では738人と24団体が受章しました。