日本テレビ『月曜から夜ふかし』の街頭インタビューについて、BPOは「恣意的な編集」とした

日本テレビのバラエティー番組『月曜から夜ふかし』が街頭インタビューの映像・音声を捏造したことについて、放送倫理・番組向上機構（BPO）は放送倫理違反と認定した。BPOは過去の不祥事の反省が活かされなかったことを嘆くが、そこに無力感が漂う。もはや放送局の自浄作用に期待するのは「お花畑的発想」である。BPOの権限強化なり、業界が 自らを厳しく律する仕組みを構築しないと、視聴者の冷ややかな視線は強まるばかりだろう。

（岡部 隆明：ジャーナリスト）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

声の順序を変え、発言を捏造

意外な事実を提示されると好奇心が掻き立てられます。それが自分の認識と離れているほど、人は面白いと感じるものです。この心理は、バラエティー番組において巧みに使われてきた手法です。番組制作者は常に意外性や新奇性を追求し、視聴者の驚きを演出するために知恵を絞っています。

しかし、その追求の延長線上にある面白さへの過剰な執着が、しばしば倫理を逸脱させてしまいます。

その典型例が、日本テレビのバラエティー番組『月曜から夜ふかし』（3月24日放送）で起きた問題です。BPOによって「放送倫理違反」と認定されましたが、問題の核心は、街頭インタビューで紹介した取材対象者（中国人のA氏）の発言が、実際のものとは全く異なる内容に編集されたことでした。

【放送されたA氏の発言】（BPO発表資料より）

「バルコニーにカラスが来てハンガー持っていったのを見て、それからはもう外で乾かさないです」「あんまり中国カラス飛んでるのがいないですね。みんな食べてるから少ない。とにかく煮込んで食べて終わり」

この放送を見たA氏が、SNS上で、「放送されたような発言をしていない」と投稿したことで、”恣意的な編集”が発覚しました。

異なるテーマでのA氏の発言を、インタビューした担当ディレクターが編集作業で音声の順序を変えたということです。

一般人の街頭インタビューには注意が必要

具体的には、自炊生活の話の中で「（鍋なら）とにかく煮込んで食べて終わり」と発言したことと、東京の生活で困っている話の中で「カラスがハンガーをくわえて持っていった。中国ではカラスが少ない」と語ったことをつなぎ合わせました。その結果、上記のように「中国ではカラスを食べるから少ない」という放送になりました。

このVTRを制作した制作会社と日本テレビのプロデューサーやディレクター、演出担当など複数の人たちが、放送に至るまでに何段階にわたってチェックしたものの、結局、捏造を見抜けませんでした。

BPOは、不正抑止の仕組みが機能しなかったと指摘しています。ただ、チェック体制が重層的であっても、たった一人の気迷いによって不祥事が起きてしまうものです。制作現場の上層部に危機管理意識があっても、末端の人たちの軽挙妄動によって捏造やヤラセが起きた事例はいくつもあります。今回の事案は放送倫理以前の善悪の区別の問題です。

「演出」と「捏造・ヤラセ」の境界線を都合よく消してしまったわけですが、一般の人々の街頭インタビューには注意が必要です。タレントとは異なり、一般人は、その場限りの関係なので扱いが軽くなる危険性が潜んでいるからです。

「あるバラエティー番組で、『撮影協力の謝礼金』が乱発されていたが、これは一般人にディレクターの指示通りに演じてもらうためのもの。演出というよりはヤラセだ」・・・ある放送局関係者の言葉を今回の事案に触れて思い出しました。

「不祥事→体制不備の指摘→再発防止策」という図式は、もう何度も繰り返され定型化しています。人が関わることだから、過ちが起きるのはやむを得ない面があります。その過ちを糧にして、再発防止に努めるのも当然のことです。

ただ、「放送倫理違反」の認定を受けて、当該の放送局が「再発防止の徹底」を示して、この件は「おしまい！」という幕引きがなんとも生ぬるい空気を醸し出しています。

「放送倫理違反」でもダメージは少ないと“学習”

かつては、BPOの放送倫理違反を受けた放送局は重大に受け止めていたように感じます。しかし、よほど深刻な事案でない限り、社会的批判を強く受けることなく、スポンサーも離反することもなく、実利的なダメージがないことを学習していったように思います。

また、日本特有の「水に流す」文化と、国民の忘れやすさにも助けられたかもしれません。問題の風化を待つまでもなく、すぐに蒸発する、一過性の残念な出来事だったと片づけているように見えます。

そうして、自主的な改善努力で放送業界は常に浄化されるという内部統制を美化しつつ、次第に「放送倫理違反」の烙印を押されることに「慣れ」が生まれていったと考えます。

「慣れ」は、心理的な防衛機能の一つで、不安に対して適度に統制することができる面を持っています。一方で、叱責などへの「慣れ」は、痛みそのものを感じなくなり、感受性の麻痺が起こります。

北朝鮮のミサイル発射報道を例にしても、当初は「日本列島のどこかに落下するのではないか」という恐怖がありました。しかし、常態化するにつれ「ああ、またか」とつぶやく程度で、危機感が鈍麻していることを私自身も自覚します。

それと同じように、放送倫理違反に対して、当事者は痛痒を感じても、放送業界全体としては「ああ、またか」という反応で、軽い扱いになっているのではないでしょうか。BPOが警鐘を鳴らしても響かず、対岸の火事は「ぼや」で済んだらしいくらいの関心事なのです。

「活かされなかった反省」

今回のBPOの意見書に記された言葉ですが、この構造的麻痺を象徴しています。

低下するBPOの威厳

2019年7月に日本テレビのバラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』が放送倫理違反となったことを踏まえて、BPOは「反省が局内で十分に活かされていなかったのではないかと疑念を抱く」と批判しています。BPO自身の嘆きのようであり、機能そのものの無力感さえ漂います。

BPOは「放送の番人」となるべく、NHKと民放によって設立され、放送倫理の醸成など一定の役割を果たしてきました。しかし、BPOの意見を形式的に受け止める慣習が生まれ、BPOは助言機関に過ぎないという限界が見え始めているのかもしれません。

BPOが事案を審議し、放送倫理違反の判定を下す“実績”を積み上げるほど、放送倫理が霞んで、違反の重みが軽くなっていきました。それと同時にBPOの威厳が低下している皮肉が強まっていると思います。

それでも、政治介入を防ぐ防御壁であり、視聴者の批判を冷却する装置として、放送局にとってBPOは重宝する存在でしょう。ただ、そうした、ほどよい関係に浸かっていてよいのか疑問を感じます。

今回の『夜ふかし』のBPOの決定について、SNS上では「調査だけで処罰できないBPOの存在意義を問うもの」「不正行為をしたテレビ局に金銭的処罰や放送停止を求めるもの」など、対応に不満を抱いている人が多いことがわかります。SNS上なので、過激な意見が飛び交う側面があるとしても、荒唐無稽な意見だと切り捨ててよいとは思いません。

放送局は報道機関として、悪事を掘り起こし、不正を厳しく追及する立場でありながら、自分たちの悪事や不正への対処が甘すぎる--、そう国民が捉えるのは自然です。不釣り合いさが許容できないという心理も理解できます。

『月曜から夜ふかし』の事案について、BPOが審議入りしてから決定を下すまで6カ月もかかっています。関係者を聴取して事実関係を明らかにするには、それなりの時間が必要なのはわかりますが、あまりに悠長ではないでしょうか。

「真摯に受け止め、再発防止に努める」という常套句と儀式的謝罪

昨今、「オールドメディア」として視聴者の冷ややかな視線が降り注ぐ放送業界の状況を踏まえると、BPOの機能強化を図るか、放送局自身が何らかの厳しい対応を取る必要があるように思います。

7月20日の当コラム「TBS『熱狂マニアさん！』に放送倫理違反の判断、民放テレビによる公共電波の私物化はいつ止まるのか」で、「真摯に受け止め、再発防止に努めます」という常套句で、儀式的謝罪を繰り返している限り、放送倫理という言葉は空虚にこだまするだけだと書きました。

今や、放送倫理は政治倫理と同じくらい胡散臭いものになっているのではないでしょうか。倫理は「何が許されて、何が許されないか」という規範ですが、金銭に絡む利益構造と根本的に相容れないものです。つまり、利益がそこにあると、倫理が後回しにされたり、無視されたりしやすいということです。

放送業界には自浄能力が十分にあり、それを発揮させれば、放送倫理は守られ育っていくと信じるのは、お花畑的発想でしょう。ほどよい感じのぬるま湯に浸かっているうちに、土壌が荒れてしまうことに早く気付くべきです。

筆者：岡部 隆明