問われる大谷翔平への“敬遠策”の是非 MLB通算541本塁打の最強OBは異論「君たちは勝負をするの？ 勝ち筋はないぞ」
決定的な局面ではことごとく勝負を避けられている大谷(C)Getty Images
二刀流スターへの徹底的な対策が議論の的となっている。
話題のタネとなっているのは、目下開催中のワールドシリーズで32年ぶりの世界一を目指しているブルージェイズが、ドジャースの主砲である大谷翔平に講じている敬遠策だ。
勝負所では必ずと言っていいほど避けている。ブルージェイズは、今ワールドシリーズで大谷に対して、計5つの敬遠を記録。現地時間10月27日の第3戦では、2本塁打を含む4打席連続長打を放った直後から5四球（4敬遠）と「そもそも打たせない」と言う形で徹底的に対策。さらに現地時間10月31日の第6戦では二死2塁の局面で、同回の打席まで15打席連続無安打だった大谷を歩かせもした。
もっとも、今ポストシーズンにおいて大谷が敬遠された直後の打者の打撃成績は、打率.500（6打数3安打）、4打点、3四球とドジャースナインを奮起させる結果ともなっている。それだけにブルージェイズの対策が「最適解」とは限らない。実際、一部の識者からは懐疑論も噴出。米メディア『Sportico』のバリー・ブルーム記者は「MLB最高峰の試合を観戦するために大金を支払っている人たちは、あんなものなんか見たくはないんだ」と強調。そして、申告敬遠が「有用性を失っている」とし、「MLBは申告敬遠を廃止すべきだ」と異論をぶちまけた。
だが、強打者と対峙する怖さを熟知する球界OBからは、「大谷を避ける」という判断に太鼓判が押されている。MLB通算541本塁打を記録した名打者デビッド・オルティス氏は、米スポーツ専門局『FOX Sports』の番組内で「オオタニがスランプを抜け出すのは、たった一晩、たった1打席でも起こりえる。彼はそれができる唯一無二の選手だ」と指摘。今ポストシーズンで打率.254と苦しむ偉才の可能性を論じた上で、敬遠こそが最善策という見解を示した。
「そもそもオオタニがスランプなのかどうかはよくわからないよ。ボテボテのゴロや三振、ポップフライが続いていた状態から、いきなり3本もホームランを打つような男だからね。たぶん比較できるのはバリー・ボンズぐらいだ。だから、もしもブルージェイズが大事な局面で彼と勝負をしたら驚くね」
さらに「基本的にはインコースを厳しく攻めていじめるのがいいんだろうけどね……」と付け加えるオルティス氏は、「たとえ満塁で彼に打席が来ても3点以上のリードがあるなら、俺は一塁に歩かせて、次のバッターと勝負する」と断言した。
「オオタニとは一切勝負をしないよ。というか、君たちは勝負をするの？ 真っ向勝負で勝ち筋はないだぞ。世間が『今のオオタニは不調だ』と言っていようが、言いまいが、関係ない。俺は勝負どころなら迷わずに敬遠を選ぶね」
果たして、運命のワールドシリーズ第7戦で大谷に対して、ブルージェイズはどのような対策を講じるか。その行方に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]