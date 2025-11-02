ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「怖い」が機会を奪っている

「これ、やってみませんか？」

上司やリーダーに言われたとき、つい「他の人のほうが向いていると思います」と答えてしまったことがありませんか。

さまざまな理由があるとは思いますが、ひとつの理由として「失敗したら怖い」「やったことがないから不安」という気持ちがあるのではないでしょうか。

新しい企画を任されたとき、会議で初めて意見を求められたとき、頭の中を支配するのは「失敗したらどうしよう」という恐れ。

失敗したくないあまり、挑戦そのものを避ける。

しかし、あとになって振り返ると、

「避けたこと自体が、一番の失敗だったんじゃないか」

と思う人が多いはずです。

失敗は「悪」ではない

私たちは誰もが「失敗＝悪いこと」と刷り込まれています。

けれど、失敗を恐れて何もしないことこそ、成長のチャンスを閉ざす行為です。

数々の企業を立て直してきた伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクは、

失敗を恐れる心理をこう指摘しています。

人は失敗への恐怖で頭がいっぱいになると、勝負に勝てない。

恐怖やエゴに突き動かされていると、可能性が制限される。

視野が狭くなり、学びや成長、改善が遠のく。

成功は挑戦の先にある

成功しているリーダーほど、失敗を避けるのではなく、

「そこから何を学ぶか」に集中しているのです。

「うまくやらなきゃ」「笑われたくない」

たしかに失敗は怖いことかもしれません。

しかし、成功は挑戦しないと生まれないのです。

失敗を恐れるのではなく、失敗を通して自分の可能性を広げていく。

それこそが、成功する人の秘訣なのだと思います。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集して作成しました。）