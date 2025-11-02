年金だけでは月10万円赤字「あの時のお金を貯金していればもっと楽だったろうに」65歳女性の後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住65歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、子ども2人
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：不明
現在の預貯金：800万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：国民年金70カ月、厚生年金320カ月、企業年金（数年と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：7万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金2万8000円（年額）
その理由として「年金だけでは生活できない。働き続けるしかないと思っている。社会保険料が高い割には、反映されていない」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
経験を生かして「自宅でもPCでできる仕事をしている」ため負担が比較的小さいうえ、外出先での支出も少なくて済んでいると言います。
くわえて「余計なものを買わないようにしている。食品はまとめ買いして、買い物袋は再利用。テレビはあまり見ない」と浪費を抑えているとあります。
今の生活での不安については「物価が上がり、ますます生活が苦しくなっていくと思う。いつまで健康でいられるか。介護保険料が高いのにびっくりしている」とコメント。
そのため老後に多くは望まず、「毎日健康で人並みに生活できれば幸せ」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
