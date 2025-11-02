東京女子プロレスは1日、東京・新宿FACEで「TJPW Autumn Victory in SHINJUKU vol.2」を開催した。「ジ・アルティメット・アスリート」の異名を取り、9日の後楽園ホール大会で最高峰プリンセス・オブ・プリンセス王座（王者は渡辺未詩）に挑むJ−ROD（ジェイ・ロッド）が日本デビュー戦で衝撃の勝利を飾り、王座奪取を高らかに宣言した。

米オハイオ州出身のJ−RODは、2022年デビューながら、わずか3年でその名を全米にとどろかせた超新星。1メートル78の高身長で、かつ均整の取れた体型をもつ。NJPWアカデミーにも在籍した経験があり、パワー、テクニック、スピリッツを兼ね備えた究極のアスリートで、OVW（Ohio Valley Wrestling）女子王座を始めとする数々のタイトルを獲得した実力者だ。

初来日の第1戦ではキラ・サマーとシングル対決。キラはショルダータックルをぶちかましていくが、ビクともせず。逆にJ―RODはショルダータックル一発で吹っ飛ばした。さらにキラを抱え上げて、トップコーナーに投げつけると、ビッグブーツを一閃。さらにはフォールアエイスラムを見舞うと、なんと腕立て伏せ式で体固めにいくも、自らカウント2で離した。キラもバックドロップ、エルボー連打、レッグドロップで反撃するも、J―RODはサイドバスターから強烈なアルティメット・スピアを叩き込んで、戦慄の白星を挙げた。

その後はセミファイナルに出場した王者・渡辺の試合を本部席で観戦。試合後はベルトを見せつけた王者と視殺戦を繰り広げ、激しい火花を散らした。

バックステージでJ―RODは「私の言ってたことの意味が分かった?私がジ・アルティメット・アスリートと呼ばれるのには、それなりの理由があるのよ。ミウ、次の獲物はあなたよ。あなたを倒して、私が米国人初のプリンセス・オブ・プリンセス王者になるわ！」とベルト獲りを宣言した。

▽15分1本

○J−ROD（3分58秒 片エビ固め）キラ・サマー●

※アルティメット・スピア