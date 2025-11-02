仕事のパフォーマンスを上げるにはどうすればいいか。独自の「タイムコーディネート」を提唱し、4000人に時間術を指導してきた吉武麻子さんは「朝の30分の使い方で違いが出る。目覚めてすぐスマホを手に取るのではなく、脳の中を整理整頓する時間を作るといい」という――。

■何もしない朝時間があってもいい

「朝の時間はこう使うべき」という固定観念はありませんか？

「朝活＝勉強」「朝活＝仕事の準備」というように、何かに活用しないと意味がないと感じる人も多いかもしれません。しかし、朝の時間の過ごし方は、もっと自由に選んでいいのです。

たとえば、前日にハードな仕事を終えた朝は、ただ静かに頭と心と体を休めることを最優先すればいいですし、逆にやりたいことがある日は、朝から一気に集中して進めたほうが、スッキリするかもしれません。

何か明確な目標がある場合は、数カ月にわたって朝の30分を目標達成のために使うと、決めてもいいのです。

大事なのは、その時の自分の声を聞いてみること。朝を「整える」「集中する」「未来に動く」などどういう時間にするかをその都度選び取っていける柔軟さこそが、時間を自分のものにする第一歩です。

■朝の30分を「なんとなく」使ってはいけない

ただし、前日の夜までには朝の時間の使い方を決めておきましょう。起きてから選んでいたら、それだけで迷って30分が過ぎてしまう恐れもあります。それはとてももったいないことです。

とはいえ、毎晩完璧に翌朝の計画を立てようとしなくても大丈夫です。まずは、寝る前にノートに「明日の朝、何をしたいか」を一言書いてみることから始めてみませんか？

退勤前10分間や、帰宅途中、お風呂につかりながら、歯磨きしながらなど、自分が習慣化しやすいタイミングで、「今日どうだった？」「今の自分の状態は？」と軽く振り返りながら、「だからこそ明日の朝は何をしたい？」と自分に問いかけてみるのもいいでしょう。

それだけでも、翌朝の時間の質は大きく変わります。朝の30分は、今日1日を、そして未来を、自分らしく生きるための仕込み時間です。「なんとなく」で朝30分を使わないこと。それだけは自分と約束してください。

■「自分を取り戻す時間」を確保する

朝の30分を「自分を取り戻す」ことに使うのもよいでしょう。特別な理由があるというよりは、「なんとなく調子が出ない」「理由はわからないけれど心が落ち着かない」といった、ちょっとした違和感がある日にぴったりです。

写真＝iStock.com／AdrianHancu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AdrianHancu

忙しくて心も体も疲れすぎてしまうと、この違和感さえ自分でキャッチできなくなってしまうので、気づけているうちに自分を取り戻す時間を確保しましょう。

たとえば、こんなときです。

・最近、なんとなくモヤモヤしている

・朝起きてもやる気や集中力が湧いてこない

・あれこれ考えごとが多くて、頭の中がごちゃごちゃしている

・昨日までの疲れが、心にも体にも残っている気がする

・人間関係でちょっと気を使いすぎた

・SNSやニュースに触れて、気持ちがざわざわしてしまった

・しばらく自分のことを後回しにしていた気がする

このような状態に共通しているのは、「自分の内側とつながる時間」が足りていないということ。外からの刺激や情報に押されて、自分の気持ちやリズムが後回しになっていると、知らないうちに心の中がざわついてきます。

そんなときこそ、静かに立ち止まって、自分と対話する時間＝リセットタイプの時間が効いてくるのです。

■「ぼーっとする」の正しいやり方

ただ、自分の内側とつながるとか、自分と対話するといっても、正直、具体的に何をすればいいのか、よくわからないですよね。こんなときは、ネットにつながらずに、ただただぼーっとする30分を過ごしてみてください。

「ぼーっとする」と聞くと何もしない時間をイメージしがちですが、ここで言う「ぼーっと」とは、スマホや情報から距離を取り、思考をゆるめる時間のことです。

たとえば、

・散歩

・お風呂に入る

・自転車に乗る

・白湯やハーブティーを飲みながら窓の外を眺める

・雨の音をただ聞く

・ペットを撫でる

など、体は動いていても、頭は緊張がゆるんで、何も考えず、ただ流れに身を任せているような状態が理想です。

■目が覚めたら「即スマホ」をやめてみる

情報社会の現代では、わざわざぼーっとする時間を取らないと、とめどなく情報が押し寄せてきます。たとえば、休憩時間にスマホを開けば、SNSのタイムライン、ニュース、動画、メールなど、意識していなくても次々に情報が流れ込んできます。

写真＝iStock.com／shih-wei ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shih-wei

それらに触れるたびに、脳はずっと処理モード。休憩時間のはずが、知らず知らずのうちに余計に疲労が溜まっていってしまうのです。

しかも現代は、すき間時間さえも埋めてしまうゆとりのない社会。頭がまったく休まりません。だからこそ、ぼーっとする時間を取って、空っぽになる必要があるのです。

これは、朝の時間にも当てはまります。目が覚めた瞬間にスマホを手に取ってしまうという方も多いのではないでしょうか。SNSやニュースに触れた瞬間から、脳はすでに他人の情報や感情、世の中の出来事にさらされ続けます。

■その日の“クオリティ”が決まるのは朝

本来、自分のコンディションを整えたり、気持ちを静かに整えたりするための時間が、他人の情報にかき乱されることで、思考も感情も落ち着かないまま1日がスタートしてしまうのです。

まずは目覚めてすぐの10分だけでも、スマホを手に取らず、自分の内側に意識を向ける時間を取ってみてください。

1日のはじまりの過ごし方は、想像以上にその日の質に影響します。このぼーっとする時間は、一見何もしていないようで、実は脳の中では静かに整理整頓が行われている大切な時間です。

たとえば、お風呂に入っているときや、散歩しているときに、ふといいアイディアが浮かんだ経験はありませんか？ 実はその時、脳はこれまでに得たさまざまな情報を整理し、関連づけながら、新しい発想のタネを生み出そうとしているのです。

■自転車をこぐとアイディアが浮かぶワケ

脳科学では、この状態を「デフォルト・モード・ネットワーク（DMN）」と呼び、意識的に何かをしていない、ぼーっとした時間にこそ、創造性が刺激され、ひらめきが生まれやすいことがわかっています。

写真＝iStock.com／kitzcorner ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kitzcorner

私自身、子どもがまだ小さくて、仕事に、育児に、家事にと、毎日がまるで嵐のようだった時期、よくひらめきがあったのは、朝、自転車で子どもたちを保育園に送った後の帰り道でした。

自転車をこいでいる間はスマホを見ることもできず、自然と情報が遮断されます。加えて、風を感じながら走る気持ちよさも相まって、気づけば頭がスーッと空っぽになりました。

何かを考えようとしていたわけではないのに、不意に「あれやってみよう！」「あ、こうすればいいかも」とアイディアが浮かぶのです。

そんな空っぽになる時間を、意識して朝に取ってみるのです。それだけで、思考が静かに巡り始め、心が少しずつ整っていくのを感じられるようになります。リセットタイプの朝とは、まさにそんな内側を整える、静かなスタートのための時間なのです。

■なんとなく夢中になる、心地よい集中

頭を空っぽにして、心を整える方法は他にもあります。たとえば、手を動かすシンプルな作業。

・手芸

・財布の中の整理

・観葉植物の手入れ

・料理の下ごしらえ

・ベッドメイキング

・趣味の道具のメンテナンス

などでしょうか。

こうした軽い集中が必要な活動には、頭を静かにする力があります。これらに共通するのは、「無心になれる」ということ。

とはいえ、それはスポーツ選手が試合で見せるような「極限の集中」ではなく、なんとなく夢中になっていたら時間が過ぎていたといった、心地よい集中状態です。

■「ゆるフロー」で過剰な思考を手放す

時間が経つのを忘れるほど作業に没頭し、他のことが気にならなくなる状態のことを、心理学で「フロー状態」と呼びますが、ここではもっとやわらかく、「ゆるフロー」と呼ぶのがしっくりくるかもしれません。

肩の力を抜いて、気負わずに、目の前のことに没頭できる状態です。この「ゆるフロー」に入っているとき、私たちの脳は過剰な思考を手放し、余計なノイズから自然と距離を取ることができます。

そんな時間を少しでも朝に持つことができれば、慌ただしい日常の中でも、自分の軸を保ちながら動き始めることができるのです。

ポイントは、うまくやることや成果を出すことを目指さないこと。手芸が上手じゃなくても、作業が最後まで終わらなくても、まったく問題はありません。むしろ大切なのは、自分が気持ちよく手を動かせるかどうかです。

■水回りの掃除で「ゆるフロー」になれる

完成度や見た目を気にしすぎず、ただ目の前の作業に没頭することで、心も自然と軽やかになっていきます。

たとえば、私の友人は、慌ただしい朝が始まる前に「ゆるフロー」の時間として、トイレと洗面所など水回りの掃除を習慣にしています。とはいえ「家中をピカピカにするぞ！」という気合ではなく、「今日はこの2カ所だけ」と決めて、無理なく取り組んでいるそうです。

続けるには、こういった時間を家事やタスクとしてカウントしないことです。やらなくてはいけないことではなく、少しの間、無心で手を動かせる時間として捉えているのです。

掃除を終えた頃には、頭の中もスッキリと整理され、空間も整っています。友人も、「きれいになって気持ちがいいし、自分の心までスッキリする感じがして、朝がとてもいいスタートになるんだよね」と話してくれました。

朝の30分、自分だけの小さな「ゆるフロー」の時間を持つ。それは、心を静かに整え、内側にスペースをつくるための、優しい習慣になるはずです。

