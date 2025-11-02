高市首相が外交日程終え帰国「今回の成果を土台に、これからも全力で取り組んでいく」

高市首相は1日夜に訪問先の韓国から帰国し、一連の外交日程を終えました。

同行したフジテレビ政治部・木村裕太記者がお伝えします。

高市首相は首脳会談を相次いでこなし成果を上げたことで、ある政権幹部は「外交に自信をつけたようだ」と話しています。

高市首相は1日午後10時ごろ、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会談を終えて羽田空港に到着しました。

外国訪問中の高市首相について、同行した関係者は「精力的に動いていた」と話していて、国際会議の場では「新入りなので」と各国の首脳らに挨拶回りを行い、その様子をSNSで発信していました。

先週末の外交デビューを皮切りに、アメリカのトランプ大統領の来日では初の「ホスト役」を務めたほか、中国や韓国との首脳会談など、準備にあたった政府関係者からは「総理も事務方もやりきった、いい滑り出しになった」と安堵の声も漏れました。

高市首相：

今回の外交の成果を土台として、これからも全力で取り組んでいく覚悟でおります。

一方、今週から舞台は国会に移り、少数与党として物価高対策や連立を組んだ日本維新の会と合意した議員定数削減など、難局に向き合うことになります。