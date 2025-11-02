現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）は、J.アルバラード騎乗のスキュラ（牝5・W.モット）が後続を突き放して圧勝。勝ちタイムは1:48.07（良）。

2着にはナイトロジェン（牝3・M.キャシー）、3着にはレガールド（牝4・D.ベックマン）が入った。

日本馬、K.フレイ騎乗のアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）は10着敗退となっている。

昨年4着で2年連続の挑戦となったアリスヴェリテは見せ場なく10着に敗れた。レース前半は中団のインに収まっていたが、中々進んでいかずに徐々にポジションを悪くしていった。勝負どころではほぼ最後方まで下がってしまい、そのまま流れ込むように後方で入線。このレースで引退となる予定で、ラストランを飾ることは出来なかった。勝利したの地元アメリカのスキュラ。

【全着順】

1着 スキュラ

2着 ナイトロジェン

3着 レガールド

4着 クリコ

5着 ドースヴェイダー

6着 ガンソング

7着 サラワクリム

8着 ドライパウダー

9着 マジェスティックウップス

10着 アリスヴェリテ・日

11着 サイズミックビューティー

競走中止 ジンジン

出走取消 スコティッシュラッシー