「カネを貸し付ける条件」として「性交渉」を要求…！横行する「ひととき融資」、それでも被害女性たちが「警察に非協力的」なワケ

性交渉を要求する「ヤミ金業者」

無登録で法外な利息を要求するヤミ金業者が増えている。SNSを利用して集客し、店舗が要らず対面の必要もないという簡便さが「起業」を容易にしている。業者というよりノウハウを身につけた個人が、「急ぎのカネ」を求める客に貸し付けるケースもある。

典型例が性交渉を条件にしたヤミ金融だ。「ひととき融資」と呼ばれ、個人間融資のサイトなどを使って募集。免許証など写真付きの個人情報を要求し、金利減免などを条件に性交渉を求める。

肉体的欲求と経済的利潤の二つを満たした貸し主は、相手を借金漬けにして反復継続取引に持ち込むなど悪質化する。

被害実態の解明が難しいワケ

事件が発覚しても、不起訴となる事例は少なくない。貸金業法違反などの法令違反に問うには被害女性らの協力が必要だが、SNS上に晒されるなどの後難を怖れて多くが非協力的だからだ。

被害実態の解明と摘発強化はどのように行っていくべきか。

ヤミ金融の実態に詳しい堂下浩・東京情報大学教授はこう指摘する。

「正規の庶民金融市場から弾かれた女性層の救済、特に自治体と連携したカウンセリング機能の構築が必要です」

「ひととき融資」を生む環境を改善しなければならない。

こちらもあわせて読む『コロナ融資制度を巡る詐欺で懲役10年が確定…！元「美人すぎる寝屋川市議」吉羽美華が拘置所で明かした「控訴断念」の意外すぎる理由』

「週刊現代」2025年11月10日号より

【こちらも読む】コロナ融資制度を巡る詐欺で懲役10年が確定…！元「美人すぎる寝屋川市議」吉羽美華が拘置所で明かした「控訴断念」の意外すぎる理由