38歳1級FP技能士が75歳父の死で痛感…お金を貯めるだけでは防げない「2つの後悔」

お金をただ貯めるだけでは、後悔が残る人生になるかもしれません。どうしてお金を貯めるだけでは後悔するのか？ どうすれば後悔を減らせるのか？ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが父の死から学んだ2つの視点をお伝えします。

父の晩年から学んだ「お金」以外に大事なもの

人生において「お金」が重要であることは誰もが知っています。

私自身、FPとして数多くのご相談を受けてきましたが、2025年7月、75歳で亡くなった父の死をきっかけに痛感したのは、「お金を貯めるだけ」では人生の後悔は減らせない、ということでした。

父は晩年、こう漏らしました。

「なんでこんな体になってしまったんだ……」

スティーブ・ジョブズは晩年、こう語ったといいます。

「家族と過ごす時間、子どもたちと過ごす時間がもっとほしい。私がほしいのはそれだけだ……」

この2つの言葉は、どちらも「お金では取り戻せないもの」。健康と人間関係についての後悔です。FPとして長年お金の相談にのってきた私も、このとき初めて深く理解しました。

幸せな人生に必要なのは、「お金」「健康」「人間関係」と言われています。「お金を増やすこと」ばかりに意識を向けている人もいますが、「お金」だけを貯めても後悔するかもしれません。

「健康」が大事だとわかっていても、後回ししがち

父は62歳のときに難病を患いました。それまでは元気で、家で座っているのを見たことがないくらい行動的な父でした。しかし、病気は容赦なく、歩くこと・食べることさえ制限していきました。

健康を失うと、日常の何気ないことが「奇跡」に変わります。家族と食卓を囲む。好きな景色を見に出かける。こうした当たり前が、徐々にできなくなっていったのです。

健康が大事なのは誰もが知っています。それでも私たちは少しの時間とお金を「健康」に変えるだけなのに「忙しいから」「まだ大丈夫だろう」と後回しにしてしまう。

・年に一度の健康診断

・適度な運動

・バランスの良い食事

「運動をする時間なんてない」「食事を充実させるお金なんてない」このようにお金や時間に少しの余裕もないよという人もいるかもしれません。そういった人はお金と時間の使い方を見直してみましょう。

父は医療保険に入っており、入院や手術のたびに給付金が出ました。しかし、お金が出ても病気は治りません。それであれば、医療保険に払っているお金を、健診や食事など健康維持に使う、お掃除ロボットや食洗器に使って家事の時間を減らし、時間を作り運動する。お金を保険に使うより、健康に使うほうが人生の満足度は高まるのではないでしょうか？

保険だけではありません。普段のお金の使い方を少し見直して、そのお金を「健康」に変えることが重要です。

「人間関係」はやりすぎくらいで、ちょうどいい

私は、父の日にプレゼントを贈り、誕生日やお盆には帰省し、病院への送迎もして「親孝行している」つもりでした。それでも、父が亡くなったあとに強烈な後悔が残りました。

なんでこんなに後悔しているのか？ その理由は2つあると私は考えました。

・理由1 やりきれなかった

ある友人は「父の死に後悔はない」と言いました。彼は父親が闘病していた1年間、毎日会いに行ったそうです。私はそこまでできなかった。父との時間をやり切れていない。だから後悔が残ってしまったのです。

親孝行は、やりすぎるくらいでちょうどいい。「やりすぎだ」と思えるくらいやって、ようやく後悔が少なくなるのかもしれません。

・理由2 正直に伝える勇気がなかった

頑固な父に、私は正直な気持ちを伝えられませんでした。

「ありがとう」「感謝しているよ」と元気なときに言いたかった。

「母にもっと優しくしてね」と伝えたかった。

でも、喉まで出かかった言葉を飲み込んでしまっていたのです。

それは、父の病気や生き方に向き合う「勇気」が足りなかったから、父が生き続けると信じていた、いや、現実から目をそらしていたからだと、今感じています。

・大切な人と一緒に過ごす時間をやりきる

・大切な人には、少し勇気を出して想いを伝える

これを「やりすぎるくらい」実践しておけば、人間関係の後悔は少なくなると思います。

「お金」を「健康と人間関係」に変える。それが、後悔しない人生のための最大の秘訣だと、父の死を通じて学びました。

今日から少しだけでも「お金の使い方」を意識してみましょう。少しの勇気を出して大切な人に、感謝の気持ちを伝えてみましょう。

そして、「お金」「健康」「人間関係」のバランスを考えたうえで、あるコトにお金を使うと自分も大切な人も幸せになれます。父の死で気付いた「お金を遺す」より大事なことについて後編記事〈38歳1級FP技能士が父の死で気づいた真実…「お金を遺す」よりも家族が本当に喜ぶこと〉でお伝えします。

