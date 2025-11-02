秋の褒章が発表され、長崎県内からは社会や公共などの分野で長年貢献した1団体と13人が選ばれた。緑綬褒状（褒章）を受けた、大村市の鈴田地区社会福祉協議会の「給食ボランティアグループ」は40年以上、お年寄りに手作り弁当を届け、見守る活動を続けてきた。地域を支える取り組みを紹介する。

10月下旬。畑や丘に囲まれた鈴田地区の住民センターの台所は朝からにぎわっていた。「なんか物足りんね」「もう少し塩を入れてみたらどうやろうか」。真っ白な調理服を着た70〜80代の女性10人がおしゃべりしながら、手際よく料理を仕上げていく。献立は栗ごはん、白あえ、厚焼き卵など8種。秋の味覚も取り入れたメニューは栄養満点だ。約70食が完成すると、民生委員5人が昼食時に間に合うよう配達に向かった。

弁当は1個200円。物価高騰の中、公的な補助や地元農家からもらった野菜を使ってやりくりする。春はちらしずし、お彼岸はおはぎ、冬は豚汁。月1回、配る弁当は四季折々の味が楽しめるようこだわる。

約10年間、調理役を務めるグループ代表の松尾優美さん（75）は「『おいしかったよ』の言葉が原動力。地域のためにやっていて、良かったと思える」と顔をほころばせる。

グループは1984年に発足。地域で暮らす高齢者に健康的な食事を届け、見守りにつなげようと当時の民生委員たちが呼びかけた。超高齢化社会に突入し、近年は同様の活動は各地で広がるが、市社協の担当者は「当時としては先進的な取り組みだった」と話す。

鈴田地区の高齢化も進んでいる。89年に15・0％だった高齢化率は今年10月時点で34・0％。独居のお年寄りも多く、見守りの役割が重みを増している。

10年以上配達を続けるメンバーの藤川正明さん（80）は山あいに民家が点々とするエリアを担当。軽トラックで1時間かけて回る。届け先8軒のうち、7軒は70歳以上の1人暮らしだ。弁当を手渡しながら「お元気ですか」と気遣いを忘れない。不調を訴える人には「どこが悪いとですか。病院に行ってみらんですか？」と声をかける。近くに住む親族に連絡し、体調ケアを依頼したこともある。

藤川さんは100円玉2枚を握り締め、玄関先で待っているお年寄りの姿を見ると、やりがいを感じる。「配達は大変。だけど、楽しみに待ってる人がいてくれるからね」。

とはいえ、「支え手」も老いる。発足当初の調理メンバーは40〜60代。今では、全員が70歳を超える。松尾さんは「私たちもいつかは支えられる側。若い人にも参加を呼びかけ、活動が途切れないようにしたい」と語った。（高平路子）

県内の受章者（敬称略）

▽緑綬褒章（1団体）

鈴田地区社会福祉協議会給食ボランティアグループ 在宅福祉等奉仕団体 大村

▽黄綬褒章（7人）

池田 賢一77 池田設計代表取締役 長崎

永川 敏74 元永川建設代表取締役 時津

大塚 真一59 元琴花園社長 大村

副島 正則70 元ソエジマ代表取締役 大村

中谷 澄男65 西肥自動車バス運転士 大村

松尾 政敏55 茶友社長 東彼杵

山内 雅登79 平戸建設代表取締役 平戸

▽藍綬褒章（6人）

井口 国雄75 元県指定自動車学校協会長 長崎

岡田 義晴68 自衛官募集相談員 長与

川内 正文78 保護司 雲仙

川久保まゆみ74 元調停委員 佐世保

瀬崎 弘幸78 民生・児童委員 長崎

吉田美智子78 保護司 大村