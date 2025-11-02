¡Ú¸¡º÷¤Ç¤¤ëÌ¾Êí¡Û15¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡¢½©¤ÎË«¾Ï¼õ¾Ï¡¡º´²ì¸©Æâ
¡¡2025Ç¯½©¤ÎË«¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º´²ì¸©Æâ¤«¤é¤Ï·×15¤Î¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£È¯Îá¤Ï3ÆüÉÕ¡£¿Ê¤ó¤Ç¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤È¤¹¤ëÎÐ¼úË«¾Ï¤Ï1¿Í¤È1ÃÄÂÎ¡¢¶ÈÌ³¤ËÀºÎå¤·ÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë²«¼úË«¾Ï¤Ï4¿Í¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¿ÔÎÏ¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤ëÍõ¼úË«¾Ï¤Ï9¿Í¡£
¡¡ÎÐ¼úË«¾Ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸¤ÄÍÎè»Ò¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¡á°ËËüÎ¤»ÔÀ¥¸ÍÄ®¡á¤Ï¡¢Æ±»Ô¿©À¸³è²þÁ±¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ç¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÅÁ¾µ¤ÈÉáµÚ·¼È¯¤ËÅØ¤á¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ø¤ÎÎÁÍý¹Ö½¬¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£²«¼úË«¾Ï¤ÎÄÍËÜÁýÉ×¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¡áÉðÍº»Ô»³ÆâÄ®¡á¤Ï¡¢ÍÅÄ¾Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¨ÉÕ¤±»Õ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤Ç¼Âµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¡ÖÄ¹¸÷±à¾ã³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×±àÄ¹¤ÎµÜºê°ìºÈ¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡áº´²ì»Ô¶âÎ©Ä®¡á¤Ï¡¢ÃÏ°èÀ¸³èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼«Î©·±Îý¤Î³«»Ï¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Íõ¼úË«¾Ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
¸©Æâ¤Î¼õ¾Ï¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¢¦ÎÐ¼úË«¾Ï¡Ê1¿Í1ÃÄÂÎ¡Ë
¸¤ÄÍ¡¡Îè»Ò87¡¡¿©À¸³è²þÁ±¿ä¿Ê°÷¡¡°ËËüÎ¤
°ËËüÎ¤ÏÑ¾®·¿Á¥°ÂÁ´¶¨²ñ¡¡´Ä¶Èþ²½Êô»ÅÃÄÂÎ¡¡°ËËüÎ¤
¡¡¢¦²«¼úË«¾Ï¡Ê4¿Í¡Ë
²ÃÌÐ¡¡Ã£Ìé58¡¡ÇÀ¶È¡¡ÅâÄÅ
Àîºê¡¡ËÍÎ56¡¡ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤«¤Í¤Ò¤í¼ÒÄ¹¡¡ÂÀÎÉ
ÄÍËÜ¡¡ÁýÉ×80¡¡Áý»³ÍÒÂåÉ½¡¡ÉðÍº
À¾Â¼¡¡ÇîÊ¸72¡¡¸µ·ú¾¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´²ì
¡¡¢¦Íõ¼úË«¾Ï¡Ê9¿Í¡Ë
²¬ËÜ¡¡ÃéÍµ55¡¡ÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤¢¤µ¤Ò¤³¤É¤â±àÄ¹¡¡ÉðÍº
Ê¡ÅÄ¡¡·ÃÌ¦¡ÊÌÚ¸¶·ÃÌ¦¡Ë52¡¡¸©Ï«°Ñ²ñÄ¹¡¡º´²ì
ÃæÈø¤ì¤¤»Ò75¡¡¸µÄ´Ää°Ñ°÷¡¡ÉðÍº
ÃæÅç¡¡Æ»¹°69¡¡ÊÝ¸î»Ê¡¡ÅâÄÅ
ÇÏ¾ìÂè°ìÏº66¡¡¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç²ñÄ¹¡¡¼¯Åç
¸ÅÀî¡¡À¯¹°62¡¡¡Öº´²ìÀ°»è³Ø±à¡¦º´²ì¸þÍÛ±à¡×»ÜÀßÄ¹¡¡¾®¾ë
µÜºê¡¡°ìºÈ65¡¡¡ÖÄ¹¸÷±à¾ã³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×±àÄ¹¡¡º´²ì
»³ºê¡¡ÏÂ»Ò78¡¡½÷À»²²è¸¦µæ²ñ¡¦¤µ¤¬Íý»öÄ¹¡¡º´²ì
»³ËÜ¡¡ÁÇ»Ò75¡¡ÊÝ¸î»Ê¡¡´òÌî