¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÃÎ»öÁªÊÝ¼éÊ¬Îö´Þ¤ß¡¡ÂçÀÐ¡¢Ê¿ÅÄÇÉ»Ù»ýÁèÃ¥¤Ç·ãÀï¡¡¼«Ì±¸©Ï¢¿·¿ÍÊ¿ÅÄ»á¿äÁ¦¤ò·èÄê
¡¡¼«Ì±ÅÞÄ¹ºê¸©Ï¢¤Ï1Æü¡¢¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ò³«¤¡¢ÃÎ»öÁª¡ÊÍèÇ¯1·î22Æü¹ð¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¤Ï¿·¿Í¤Ç¸µÉûÃÎ»ö¤ÎÊ¿ÅÄ¸¦»á¡Ê58¡Ë¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¶á¤¯ÅÞËÜÉô¤Ë¾å¿½¤¹¤ë¡£ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¡Ê43¡Ë¤Ø¤Î¿äÁ¦¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂçÀÐ»á»Ù»ý¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼éÊ¬ÎöÁªµó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³²ñ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡ÖÂçÊÑ½Å¤¤È½ÃÇ¤òÄº¤¤¤¿¡£Àï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤ËÍý²òÄº¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤ÎÃÎ»öÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î¿äÁ¦¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¡Ê43¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µÉûÃÎ»ö¤Î¿·¿Í¡¢Ê¿ÅÄ¸¦»á¡Ê58¡Ë¤¬¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£2022Ç¯¤ÎÁ°²óÃÎ»öÁª¤ÇÀ¸¤¸¤¿¸©Ï¢Æâ¤ÎµµÎö¤Ï½¤Éü¤µ¤ì¤º¡¢Ê¬ÃÇ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¿äÁ¦·èÄê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¸©Ï¢ÁªÂÐ°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù»ýÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£10·îÃæ½Ü¡¢ÂçÀÐ»á¤ÏÁªÂÐ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¸©µÄ¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¡¢¼«¿È¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯²á¤®¤¿Æ±·î²¼½Ü¡¢¤³¤Î¸©µÄ¤Î¼«Âð¤Ë¤ÏÊ¿ÅÄ»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜÅª¤ÏÂçÀÐ»á¤ÈÆ±¤¸¤¯»Ù»ý¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡£¸©µÄ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È1»þ´Ö¤Û¤ÉÌÌ²ñ¡£Î¾¼Ô¤Ë¡ÖÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨Â¨Åú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÁÐÊý¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¦¸©µÄ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤âÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Ï¢Æâ¤Ï¡ÖÂçÀÐÇÉ¡×¤È¡ÖÊ¿ÅÄÇÉ¡×¤ÇÆóÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£¶â»Ò¸¶ÆóÏº¸µÃÎ»ö¤Ë¶á¤¤¸©µÄ¤é¤¬ÂçÀÐ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢22Ç¯ÃÎ»öÁª¤Ç¤½¤ÎÂçÀÐ»á¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÃæÂ¼Ë¡Æ»Á°ÃÎ»ö¤ò»Ù±ç¤·¤¿¸©µÄ¤é¤¬Ê¿ÅÄ»á¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿äÁ¦¤òº¸±¦¤¹¤ëÁªÂÐ°Ñ°÷¤Ï33¿Í¡£¸©µÄ¤äÃÏ°è»ÙÉô¤Î´´Éô¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤É¤Á¤é¤¬Â¿¿ôÇÉ¤ò°®¤ë¤«¡Ý¡£¹Ë°ú¤¤ÏÊ¿ÅÄ»á¤¬Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¤·¤¿9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Ê¿ÅÄÇÉÆâ¤Ë¡Ö7ÂÐ3¤ÇÊ¿ÅÄ»á¤¬°µÅÝ¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½ÅÄÃ¸©µÄ¤¬¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ë¡ÖÂÖÅÙÉÔÌÀ¡×¤Î°Ñ°÷¤Ø¤ÎÌÌ²ñ¤òÂ¥¤·¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤¿¡×¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÂçÀÐÇÉ¡£½øÈ×¤Ï¡ÖÎôÀª¡×¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¸©µÄ¤é¤¬Ê£¿ô¤ÎÁªÂÐ°Ñ°÷¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡×¡Ê¸©µÄ¡Ë¡£
¡¡10·î26Æü¤ÎÁªÂÐ°Ñ¡£»öÁ°¤Î¡ÖÉ¼ÆÉ¤ß¡×¤ÇÎ¾¿Ø±Ä¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³Î¿®¤·¡¢Â¿¿ô·è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï17ÂÐ16¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Î1É¼º¹¤ÇÊ¿ÅÄ»á¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½ÅÄÃ¸©µÄ¤Ï¡ÖÁÐÊý¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡1Æü¤Î¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤â¹Ó¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬Îö¡£¼«¼çÅêÉ¼¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¡ÖÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤Ç¤â¸½¿¦»Ù»ý¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÂçÀÐ»á¤Î¿äÁ¦¤ò·è¤á¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¤äÃÏ°è»ÙÉô¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£ÅÜ¹æ¤âÈô¤Ó¸ò¤¦2»þ´Ö¤ÎµÄÏÀ¤ÎËö¡¢Ê¿ÅÄ»á¿äÁ¦¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³²ñ¸å¡¢¸©Ï¢²ñÄ¹¤Î²ÃÆ£Îµ¾Í½°±¡µÄ°÷¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢ÅÞ°ì´Ý¤ÇÊ¿ÅÄ»á¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÀÐ»á¤Î¸å±ç²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¸©°å»ÕÏ¢ÌÁ¤Î¿¹ºêÀµ¹¬°Ñ°÷Ä¹¤Ï¸½¿¦»Ù»ý¤òÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î»Ù»ýÃÄÂÎ¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡£ÊÝ¼éÊ¬Îö¤Î²Ð¼ï¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡¢Äç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
