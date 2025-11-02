乳幼児や妊産婦の命を災害から守ろうと、助産師の龍聖子さん（50）＝佐賀県上峰町＝が、仲間と一緒に「『こどもとママ防災』なないろのたね自主防災会」を立ち上げた。臨床と学術研究の双方で実績を積んできた専門家の立場から、自治体と連携して乳幼児がいる家庭向けの防災教室を開くなど、活動の輪を広げている。

9月4日、上峰町役場の応接室。龍さんは緊張した面持ちで、町内2例目となる自主防災組織の認定書を受け取った。武広勇平町長が「町にどういう視点が欠けているか、具体的にやりとりしたい」と語りかけると、龍さんは「コロナ禍を経て、共助が希薄になっていると感じる。行政と民間が一緒に防災を考えることで、より安全な町にできるのではないか」と応じ、連携を歓迎した。

神埼市出身の龍さんは助産師として10年以上、臨床現場で働いた後、2016年から福岡県久留米市の聖マリア学院大看護学部に助手として勤務。同大大学院にも進学し、2人の娘を育てながら、子どもの虐待予防に関する修士論文を書き上げた。

体の異変に気付いたのは大学院修了間際の45歳の時。乳がんだった。手術後に抗がん剤と放射線の治療を受け、同大助教として職場に復帰したが、後遺症もあって23年3月に退職した。

虐待防止を目指し、親子の触れ合いを通して子どもの心身の発達を促す「タッチケア教室」を始め、24年4月に自宅がある上峰町で助産所「こどものこころを育むサロン なないろのたね」を開設した。

防災に目覚めたきっかけは、教室に参加した母親からの質問だった。同8月に宮崎県南部で最大震度6弱の地震が発生するなど、南海トラフ巨大地震への関心が高まっていた時期に、「どこに逃げたらいいですか？」と問われ、即答できない自分がいた。

恥ずかしさを覚え、防災について調べると、自治体によって取り組みはさまざま。分娩（ぶんべん）を扱う施設でも周産期に特化した災害対応マニュアルの整備が十分に進んでいない状況を知った。

「アクションを起こさないと巨大地震が起きたときに何もできず悔しい思いをする」。保健師や保育士などの資格を持ち、一緒に助産所を運営する仲間に呼びかけ、防災の勉強をスタート。阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など過去に起きた災害の教訓を踏まえ、神埼市などでタッチケアと組み合わせた「堅苦しくない防災教室」を開きながら、今年8月に自主防災会を結成した。

防災教室では、低体温や脱水症状になりやすい乳幼児を連れて避難する際の優先事項を、（1）安全確保（2）体温調節（3）水分補給（4）感染対策−と伝えている。龍さんは「親の知識が子どもの命を左右する。まずは手ぶらでも避難できたらオッケー、おくるみを持って避難できたらさらにオッケーという風に、プラスしながら考えていくといい」とアドバイスする。防災リュックは（1）発災直後（2）避難生活（3）在宅避難−の三つに分けて準備することを勧める。

「自分ががんになり、命の重さをかみしめた。未来を開拓する助産師でありたい」と龍さん。防災士の資格取得を目指し、勉強を続けている。（前田絵）