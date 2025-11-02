国民の代表である国会議員の数を与党の思惑で拙速に削減してはならない。国会を挙げた議論を求める。

自民党と日本維新の会は連立政権合意書に、1割を目標に衆院議員の定数を削減すると明記した。維新が連立入りの絶対条件として要求し、自民が受け入れた。

今臨時国会に議員立法で法案を提出し、成立を目指す。比例代表を50議席程度減らすことが念頭にある。

「身を切る改革」を掲げる維新は、法案提出に至らない場合は連立政権の解消も辞さない構えだ。

議員定数削減への合意は唐突としか言いようがない。

維新は連立に入るまで、自民が国政選挙で大敗する要因となった「政治とカネ」の問題について、企業・団体献金の禁止を主張していた。

連立協議で自民が受け入れを拒んだことから、代わりに前面に打ち出したのが議員定数削減だ。与党になること以外に、定数削減を急ぐ理由は見当たらない。

衆院は小選挙区比例代表並立制で、総定数465、小選挙区289、ブロック別の比例代表176と規定する。

小選挙区制は大政党に有利で死票が多いため、中小の政党が議席を得やすい比例代表制を組み合わせて多様な民意をくみ取る。それが現行制度の趣旨だ。

小選挙区は来年公表される国勢調査の結果を基に、1票の格差に配慮した区割りの変更が想定される。与党は比例代表なら定数を減らしやすいとみているのだろう。

安直な定数削減は政治家の身を切る改革どころか、民意の切り捨てになりかねない。

議員が減れば地方の声が国政に届きにくくなる。九州地方知事会長の河野俊嗣宮崎県知事をはじめ、各地の知事たちがこうした声を上げ、危機感を表明している。

衆院定数は中選挙区時代の512が最大で、現行制度が導入された1996年の選挙で500となった。その後も削減が続く。

日本の国会議員は世界的に見て多いわけではない。列国議会同盟などの統計では、日本の国会議員1人当たりの人口約17万5千人に対し、フランスは約7万人、英国は約4万6千人だ。

自民は高市早苗総裁直属の政治制度改革本部を新設し、議員定数削減を議論する方針を示している。

本来、議員定数や選挙制度は全政党が集まって協議すべきだ。連立与党の妥協の産物としてはならない。

衆院の選挙制度は、小選挙区の落選者が比例代表で復活当選することが問題視されてきた。地方の人口減少で大都市圏に議員が偏在する傾向はますます強くなる。検討すべきテーマは多岐にわたる。

国会は1党が単独過半数を占める状況になく、多党化へと変化しつつある。必要なのは多様な民意を反映する選挙制度の議論である。