◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025（1日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ）

選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の3日目が行われ、石川遼選手はスコアを伸ばしたものの5位後退となりました。

2位タイスタートの石川選手は前半の9ホールを4バーディー・1ボギーとスコアを3つ伸ばすと、後半でも12番でバーディーを奪います。

その後はセカンドショットが乱れる場面もありましたが、パーセーブでしのぎます。

しかしパー3の17番ではバーディーパットがカップに嫌われてパー。続く最終18番は2オンに成功しましたが、ピンまで距離もあって3パットでボギーをたたきました。

大会3日目は5バーディー・2ボギーの68でスコアを3つ伸ばした石川選手でしたが、単独首位に浮上した佐藤大平選手らの追い上げもあって、2位タイから5位に後退となりました。

ホールアウト後、「今日は全体的にちょっとロングパットもミドルパットもショートでしたし、グリーンのスピードがかなり変わった。その中でもスコアは伸ばせて良かったと思いますし、昨日9個バーディーを取った後に、今日もコツコツ積み重ねていくことができたので、いい形で明日に繋げられる」と振り返った石川選手。

首位の佐藤選手とは5打差をつけられましたが、最終日に向け「難しいホールでパーを重ねていくことで、自分なりにいいスコアを追い求めることはできると思います。（佐藤）大平次第で優勝できる可能性のある選手の人数は変わる。9ホールとか終わって、良い位置にいられればいいなと思います。大平が1人でスコアを伸ばしてても、その次に自分がいいプレーができるように」とコメントしました。