¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚ Ã±ÂÇÃË¤«¤éÊÑ¿È¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÁ´µå¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°ºô±Û¤¨ÈäÏª¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡ÖÃå¼Â¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¡Ö¹Åç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±Æü¡¢ÆüÆî¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï£±Æü¡¢µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤ÎÅ·Ê¡µå¾ì¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÂçÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢Îý½¬¤ÇÁ´µå¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë½©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°ÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÎÌ¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¡ØÃ±ÂÇÃË¡Ù¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Æü¤¬Êë¤ì¡¢Çö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯µå¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£Ä«£¹»þ¤«¤é¸á¸å£µ»þ²á¤®¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤ì¤¿¡×¤È½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£½¼¼Â¤·¤¿°ìÆü°ìÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤â¡¢²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¶»¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë»×¤¤¡£¡Ö´Ë¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎý½¬¤Ç¤ÎÁ´µå¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°ÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡££±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ç¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é£±·³¤Ç£µ£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£·£±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢£¹·î¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±£µ»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤âÁ´¤ÆÃ±ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î£´£¹°ÂÂÇÃæ£´£¶ËÜ¤¬Ã±ÂÇ¤Ç¡¢ÆóÎÝÂÇ£²ËÜ¡¢»°ÎÝÂÇ¤¬£±ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹ÂÇ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎÏ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ï£±£°·î¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³°Ìî¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ëÄ¹ÂÇ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨¤òÈäÏª¡£¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤âº¸±¦¤Ë¿¶¤ëÂÇµå¤òÁý¤ä¤·¤Æ²¼È¾¿È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¤âÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¿·°æ´ÆÆÄ¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ëº´¡¹ÌÚ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÌ¾¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶ËÎÏ¹µ¤¨¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¡Öº£Ç¯£±Ç¯¡¢¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¡£Ãå¼Â¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº´¡¹ÌÚ¼«¿È¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë£±¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Íèµ¨¤Î³«Ëë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¼ã¼ê¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿º£¥¥ã¥ó¥×¡£¥·¥Ó¥¢¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¸Ê¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤ËËá¤¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤¯¡£