¡Ú£Æ£×£Ê¡Û²£Àî¾°Î´¡¡°µ´¬¥Ü¥Ç¥£·òºß¡ª£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï£Ö¤Ë¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£Àî¾°Î´¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÃÄÂÎ¡Ö£Æ£×£Ê¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ï£Ð£Å£Î¡×¡Ê£±Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Áð²Ã»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ë¤Ë½é»²Àï¤·¡¢°µ´¬¤Î£Ö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë£Ê£Â£Â£Æ¡ÊÆüËÜ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ï¢ÌÁ¡Ë¼çºÅ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂç²ñ½Ð¾ì¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£Æ£×£Ê¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£´ÓÏ½¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²£Àî¤Ï¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡££¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Á´Á³Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¤¹¤ëÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£Æ£×£Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°ìÈÖ¤Î¾Ú¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡Ö£Î£Õ£Ô£Ò£É£Í£Õ£Ó£Ã£Ì£Å¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Å£Î£Ô£Ó¡¡£Ï£Ì£Ù£Í£Ð£É£Á¡¡£Á£Í£Á£Ô£Å£Õ£Ò¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¡Ê£²£²¡Á£²£³Æü¡¢ÀéÍÕ£Ê£Ð£Æ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï£É£Æ£Â£Â¥×¥í¥«¡¼¥É¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤»þ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤Î²£Àî¾°Î´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬²¶¤Î¶ÚÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£