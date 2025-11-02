スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「タルタルソース、何と合わせる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:タルタルソース、何と合わせる？

・「タルタルソース、何と合わせる？」の結果は…


・1位 … エビフライ 58%
・2位 チキン南蛮 28%
・3位 アジフライ 11%
・4位 トースト 3%

※小数点以下四捨五入

17,531票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

フライパンでらくらくチキン南蛮


【材料】（2人分）

鶏もも肉(大) 1枚
  塩コショウ 少々
  小麦粉 適量
<調味料>
  砂糖 小さじ 1
  ポン酢しょうゆ 大さじ 3
  水 小さじ 1
<タルタルソース>
  ゆで卵 1個
  マヨネーズ 大さじ 2
  しば漬け 大さじ 1
サラダ油 大さじ 4
ベビーリーフ 1袋

【下準備】

1、鶏もも肉は身の厚い部分をフォークで刺し、縦半分に切って塩コショウを振り、小麦粉をまぶす。



2、ゆで卵としば漬けはみじん切りにし、他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。



【作り方】

1、フライパンにサラダ油を入れ、鶏もも肉を皮側から焼く。カリッとしたら裏返し両面を焼く。



2、火が通ったら弱火にし、＜調味料＞の材料を加えてからめて食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜タルタルソース＞をのせ、ベビーリーフを添える。



(E・レシピ編集部)