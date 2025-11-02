タルタルソース、何と合わせる？＜回答数 17,531票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第340回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タルタルソース、何と合わせる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:タルタルソース、何と合わせる？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フライパンでらくらくチキン南蛮
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1枚
塩コショウ 少々
小麦粉 適量
<調味料>
砂糖 小さじ 1
ポン酢しょうゆ 大さじ 3
水 小さじ 1
<タルタルソース>
ゆで卵 1個
マヨネーズ 大さじ 2
しば漬け 大さじ 1
サラダ油 大さじ 4
ベビーリーフ 1袋
【下準備】
1、鶏もも肉は身の厚い部分をフォークで刺し、縦半分に切って塩コショウを振り、小麦粉をまぶす。
2、ゆで卵としば漬けはみじん切りにし、他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を入れ、鶏もも肉を皮側から焼く。カリッとしたら裏返し両面を焼く。
2、火が通ったら弱火にし、＜調味料＞の材料を加えてからめて食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜タルタルソース＞をのせ、ベビーリーフを添える。
(E・レシピ編集部)
出典：E・レシピ
・結果はいかがでしたか？
