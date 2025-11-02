¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÁ´°÷¤¬ÅÐÈÄ²ÄÇ½¤À¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï½ü¤¯¡×»³ËÜÍ³¿¤ÎÂè7ÀïÅÐÈÄ²óÈò¤òÌÀ¸À¡ÖÈà¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£º£Ìë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×
»³ËÜÍ³¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡ËMLB¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥í¥¸¥ãー¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ä
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè6Àï¤ò3-1¤ÇÀ©¤·¡¢¥·¥êー¥ºÀ®ÀÓ¤ò3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£
³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç¥Áー¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¡¦»³ËÜÍ³¿¡£6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂè7Àï¤Ç¤Î»³ËÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò¡Ö½ü³°¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö»³ËÜ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»³ËÜ¤ÎÏ¢Åêµ¯ÍÑ¤òÈÝÄê¡£Âè2Àï¤Ç¤Î´°Åê¡¢Âè3Àï¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¡¢¤½¤·¤ÆÂè6Àï¤Ç¤Î6²ó1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£º£Ìë¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»³ËÜ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ÈÅêµåÆâÍÆ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
Âè6Àï¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£ÃæÈ×¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í×½ê¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ïº£Ìë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò´°àú¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
6²ó¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö7²ó¤ò¥¯¥êー¥ó¤Ë»Ï¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥í¥Ü¡Ê¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡Ë¤Ë°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Î»Å»ö¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë·ÑÅê¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï1ÅÀ¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£¥Áー¥à¤ÏºÆ¤Ó¥·¥êー¥º¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
²ñ¸«¤Ç¤ÏÂè7Àï¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬ÅÐÈÄ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï½ü¤¯¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£Ãæ3Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È½ÃÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬º£Ìë¸«¤»¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢»³ËÜ¤Î¹×¸¥¤ò¥Áー¥à¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
ÈèÏ«¤¬¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°àú¤Ê»Å»ö¤Ç¥Áー¥à¤òµß¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î´é¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¤È¸Ø¤ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥É·³¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Ü¥ó¥º¤Ï»ä¤¬¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤í¤¦¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿»Ø´ø´±¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Îµæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È