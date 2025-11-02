

実は週末の弾丸旅にも最適だというブルネイ。旅の専門家が、知られざるその魅力と楽しみ方を紹介します（撮影：筆者）

【写真】「週末弾丸旅」で7つ星ホテルに破格で泊まれる！知られざるブルネイの楽しみ方とは？

近年人気が高まっている、アジア圏への旅行。前回は台湾の穴場スポットを紹介したが、今回も“週末弾丸旅”にピッタリな、意外な国を案内したい。

それは、「ブルネイ・ダルサラーム」（以下、ブルネイ）だ。国名を聞いて、どんな国なのか思い浮かべることができる人はほとんどいないのではないだろうか。

実は、ブルネイへは日本から直行便（2025年11月現在、月・水・金・日に運航）もあり、時差と飛行時間が短いため弾丸旅行も可能。安全で旅がしやすく、異国情緒と自然も味わえる超穴場な国なのだ。

実際に、週末に現地1泊の弾丸1人旅を満喫してきた筆者が、ブルネイの魅力について、ほとんど知られていない観光スポットも含めて紹介しよう。

世界に2つだけの｢7つ星ホテル｣も破格！

ブルネイは、東南アジアのボルネオ島に位置し、マレーシア、インドネシアと国土を共有する三重県ほどの小さな国だ。天然資源に恵まれたおかげで、世界有数の富裕国に数えられる。



国民1人当たりのGDPはASEAN内でシンガポールに次いで高く、国民の生活も高水準で安定している。したがって、犯罪率もゼロに近く、世界でもトップクラスの治安のよさを誇る。女性1人でも安心して旅ができるのも特徴だ。

国土の7割を熱帯雨林が占めるため、自然豊かで固有の動植物を見ることもできるうえ、美しいモスクや水上集落など見所もある。しかし、お隣のマレーシアやバリ島を擁するインドネシアが圧倒的に有名だからか、日本での知名度は低く、謎めいた国というイメージを持たれているのが実際のところだろう。

【写真多数】7つ星ホテルからジャングルリゾート体験、世界最大規模の水上集落、大満足のグルメ事情まで一気にチェック！

ブルネイで有名なものの1つに、「7つ星」と称される高級リゾートホテル「The Empire Brunei」がある。7つ星ホテルとは、公式の格付けには存在しないが、5つ星を超える豪華な施設やサービスを提供しているホテルを表す呼称である。

世界で7つ星と称されるのは、ドバイにある「Jumeirah Burj Al Arab Dubai」と、このブルネイのThe Empire Bruneiの2つだけだ。



The Empire Bruneiのロビー（撮影：筆者）

The Empire Bruneiは、絶景の南シナ海に面した広大な敷地に、プライベートビーチ、5カ所のプール、ゴルフコース、6軒のレストラン、映画館などを備え、ホテル中が絢爛豪華な純金と大理石で飾られている。

吹き抜けのラウンジからは雄大な海のパノラマが眺められ、優雅な時を過ごすことができる。嬉しいのは、最高ランクのホテルといえどリーズナブル（時期によって2万〜5万円程度）に泊まれるという点。ドバイは数十万円することを考えると、ブルネイは破格だといえる。



The Empire Bruneiの吹き抜けラウンジ（撮影：筆者）

｢グランピングリゾート｣でジャングルを味わう

前述のように、ブルネイは国土の7割を手付かずの密林が占める。東部にあるテンブロン国立公園などにはジャングル探検を楽しめるアクティビティーも充実しているので、時間があればこれらに参加しても楽しい。

また、テンブロン国立公園付近には、川沿いに並ぶテントヴィラに宿泊できるグランピングリゾート「The Abode Resort & Spa」がある。マングローブの木々に囲まれた、まさにブルネイらしいジャングルホテルだ。



The Abode Resort & Spaのテントヴィラに続く通路（撮影：筆者）

ヴィラの扉を開けると全室リバービュー。一歩出れば、桟橋が伸びているため足を汚さずにマングローブ林を散策することができる。



The Abode Resort & Spaのテントヴィラの内部（撮影：筆者）



The Abode Resort & Spaのテントヴィラのテラス。扉を開ければリバービュー（写真：筆者）

首都のバンダルスリブガワンではツアーに加わらないと見られないボルネオ島の固有種「テングザル」が、このホテルの敷地内で見られる確率も高い。

ホテルには色々なアクティビティーがあるが、漆黒の闇の中、川をクルーズしてオールシーズン蛍を見ることができるナイトクルーズはとくにオススメだ。

真夜中や早朝のジャングルの姿は、宿泊でもしない限りなかなか味わえない。そう考えると、ジャングル滞在を選ぶのも正解だろう。

箸が止まらない！ブルネイ料理とカフェの実態

ブルネイ料理は、国境を接しているマレーシアやインドネシアの国の影響が強く、日本人の口にも合う。串焼きや焼きそば風の麺、米、甘辛系のスパイシーなタレ、揚げ物、カレーもありといった内容だ。ナシゴレンなど、日本でも聞いたことのある名前も並ぶ。

新市街のガドンのナイトマーケットは、一通りのブルネイ料理が格安で楽しめる、グルメ好きにはたまらないスポットだ。アジアの屋台に抵抗がある人も、ブルネイのマーケットは清掃が行き届き、手を洗う水道も完備されているので安心して食事を楽しめるだろう。



ガドンのナイトマーケットでは格安でブルネイ料理が楽しめる（撮影：筆者）

イチオシは、タレに漬け焼きしたチキンなどの肉を米に乗せて食べるナシカトック。濃い味のピリ辛タレとパラパラの米との相性は抜群だ。若マンゴーのサクサクした漬物、魚のすり身を揚げたスティックをチリ系のタレにつけて食べるケロポック、海老の塩味春巻きなど、素朴な見た目以上にどれも美味で、300〜400円もあれば満腹になる。

よりディープな体験をしたいなら、首都のバンダルスリブガワンから車で1時間程度のトゥトンにある、森に囲まれた一軒家で、ブルネイの伝統家庭料理（カンポン料理）のクッキングはいかがだろうか。

地元のエコツーリズムを発信するホームステイ施設「Eco Ponies Garden」では、アットホームな交流を楽しみながら、庭で採れたハーブや野菜類などを使った料理の体験ができる。手作りの家庭料理の味は格別で、日本でも再現してみたくなること間違いない。



庭で採れたハーブや野菜などを使った料理を体験（撮影：筆者）



手作りの伝統家庭料理の味は格別だ（撮影：筆者）

おしゃれカフェでブルネイの｢珈琲文化｣を堪能

また、厳格なイスラム教により飲酒が禁止されているからか、ブルネイではアルコールの代わりに珈琲文化が発達している。日本にも負けず劣らず、おしゃれなカフェやバリスタの淹れる本格派の珈琲が飲める店も多い。

例えば、「Roasted Sip」は、自家焙煎にこだわる洗練されたおしゃれカフェ。スパイス入りのカフェラテなども美味しい。

ブルネイ川のリバーサイドにある「One River Side」 は、高級レジデンスとレストラン、ショップが併設された複合施設。ここにもこだわりの珈琲とスイーツが楽しめるおしゃれカフェ「MR. BAKER’S CAFE」などがある。

リバーサイドではランチやカフェのほか、スーパーなどもあるので現地のばら撒き用土産などを購入するにもよい。



Roasted Sipの店内（左上）とカフェラテ（右上）、One River Sideの店内（左下）と珈琲＆スイーツ（右下）（撮影：筆者）

また、イスラム教を国教とするブルネイでぜひ訪れてもらいたいのが、新旧王の名の付いた豪華絢爛な2つのモスクだ。

1つは、首都のバンダルスリブガワン中心に建つ美しい白亜のモスク「Masjid Omar 'Ali Saifuddien（通称、オールドモスク）」。静かに水を湛えたラグーンに浮かぶ姿はひときわ優雅だ。



白亜のモスク、Masjid Omar 'Ali Saifuddien（撮影：筆者）

内装は、サウジアラビア、イタリア、ベルギー、イギリスなど各国から集まったシャンデリアや絨毯など一級品で飾られ、厳かな空気が漂っている。



Masjid Omar 'Ali Saifuddienの内部（撮影：筆者）

現国王の名の付いた「Masjid Jame' Asr Hassanil Bolkiah（通称ニュー・モスク）」は、ガドンの近くにある。庭園には木々に囲まれた麗しい噴水が並び、モスクの柱や壁は総大理石。眩いほどの装飾は優美で、まるで異世界に迷い込んだ気分になる。



Masjid Jame' Asr Hassanil Bolkiahの庭園（撮影：筆者）



Masjid Jame' Asr Hassanil Bolkiahの豪華な回廊（撮影：筆者）

生活の息吹を感じる｢世界最大級の水上集落｣

そしてもう1つ、ブルネイで有名なものが、ブルネイ川に浮かぶ世界最大級の水上集落「Kampong Ayer」だ。

電気、ガス、水道はもとより水上に消防署、警察署、モスクや学校なども完備され、人々は縦横無尽に張り巡らされた桟橋上の通路や水上タクシーを利用して集落中を行き来する。観光客でもウォーターフロントで待っていると、水上タクシーが寄ってきて、1BND（ブルネイ・ドル）を払えば集落まで送ってくれる。



水上集落のKampong Ayer。縦横無尽に張り巡らされた回廊を散策（撮影：筆者）

日中、住民は陸地のほうに働きに出ているらしく、集落はまるで水上に浮かぶ巨大な廃墟のようだ。だが、よく見ると学校帰りの子どもたちが広場で遊んでいるなど、家屋には人々の生活の息吹が感じられる。桟橋を渡り、気ままに散策してみよう。この独特の水上集落は、ブルネイならではだ。

ブルネイでは自家用車の保有率が高いため、公共交通機関が発達しておらず、タクシーもほとんど見かけない。観光するならば、ブルネイ独自の配車アプリ「Dart」の活用が断然便利だ。

ベストシーズンは、乾季にあたる2〜8月。ただし、雨季（9〜1月）も1日中雨が降り続くわけではなく、緑が濃くなる時期ならではの熱帯雨林の美しさを楽しめる。

こぢんまりした国なので、弾丸旅でも人と違うところに行ってみたい人にはピッタリだ。また、穴場な国ゆえ、混雑がなくゆったり観光できるのもポイント。ぜひ、新たなブルネイの魅力を知ってほしい。

（藤井 麻未 ： フリーライター、スーツケース専門家）