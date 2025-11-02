飽きのこないデザインが嬉しい！【アウトドアプロダクツ】の大容量バックパックが使いやすさ抜群。Amazonで販売中！
通学にも街歩きにも頼れる！【アウトドアプロダクツ】のベーシックリュックで毎日を快適に。Amazonで販売中！
OUTDOOR PRODUCTSでも定番的な人気を誇る、丈夫なナイロン1000D素材を採用したベーシックなリュック。合わせるものを選ばない使い勝手の良い無地のボディに、スウェード合皮がアクセントとなっている。フロントにはマチの付いた大型のジッパーポケット、インナーにはオープンポケットを設けており小物類を分けて持ち運べるのもうれしいポイント。
シンプルなナイロン素材にスウェード調の切替が映える、使いやすくも飽きのこないデザインとなっている。
A4サイズや上着・ペットボトルまで収納可能な22Lの容量で、通学や小旅行にもぴったりなサイズ感に仕上がっている。
フロントポケットや内ポケットで小物もスッキリ整理。荷物を見つけやすい広めの開口部も便利に使える。
背面はパッド入りメッシュ仕様で快適な背負い心地を実現。男女問わず使える定番リュックとなっている。
