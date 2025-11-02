本日11月2日（日）よる10時30分 第4話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

第4話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！

少しずつ玄一に心を開き始めた索は、自身の“初恋”について打ち明ける。その人を好きだったという確かな証拠がなくなったことで、その人のことを好きになった自分も消えたように感じたと語る索。これに対して玄一は、「でも、なくなったってことは、あったってことですからね」と、索の初恋を優しく受け止める。

一方、アパートにほたる宛ての差出人不明の手紙が届いたことをきっかけに、事態は急転。手紙を読んだほたるは、隠していたスーツケースを持ってアパートを出て行くが、その直後、ロクデナシな実父・仁（光石研）にさらわれてしまう――。手紙の差出人は一体誰？失踪中の母・ともえ（麻生久美子）!? それとも3000万円を狙う仁のワナなのか!?

第4話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

先週放送した第3話では、玄一とほたるが半年間だけ親子のフリをする“親子契約”を締結。そんな2人と同じアパートの隅で車中泊をする索。奇妙な共同生活を始めた3人の前に、ほたるの実父・仁が現れた。互いにほたるの父親だと主張して譲らず、索は玄一とほたるが赤の他人だと知って驚く。そのどさくさに紛れて、玄一が「好きなんです！」と索に告白。放送後、視聴者からは胸キュンや驚きの声が寄せられた。

徐々に縮まっていく玄一と索のラブの行方は？過酷な人生を送るほたるは？第4話ではどんな展開が待ち受けているのか!?

なお、TVer（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）では現在第1〜3話を無料で配信中。お見逃しなく！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi