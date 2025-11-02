主に岡山の県北地域で今課題となっているのが、出産ができる場所＝分娩取扱施設の不足です。

【写真を見る】「分娩できる病院まで2時間弱」高齢出産で何かあったとき心配 遠方で出産する人に交通費の一部補助も【岡山】

岡山県にある37の施設のうち、県北地域にあるのはわずか4か所のみ。近くに出産ができる場所がなく不便や不安を感じている女性が多いのが現状です。

施設が増やせない理由、そして、安心して子どもを産み育てることができる街づくりのために必要なこととは。

新見市で第一子を妊娠中の女性は…

新見市。鳥取と広島との県境に位置する、人口約2万5000人の街です。

真壁あゆみさん、36歳です。地元・新見で医療事務の仕事をしています。あゆみさんは現在、第一子を妊娠中。来年3月に出産予定です。



（真壁あゆみさん）

「食べるものとか気にするようになりました」



ー何か準備で買ったものは？



「まだ全然買っていなくて。やっぱり性別が分かってから色々買いたいなと思っていて。とりあえずベビー服はかわいいので、たくさん買いたいなって」



結婚して2年。待望の我が子が生まれる喜びの一方で、不安もあるといいます。

「病院まで2時間弱」高齢出産で何かあったとき心配

（真壁あゆみさん）

「高齢出産になるのと、病院が遠いので、2時間弱くらいかかるので、体調に何かあった時に2時間かけて行くというのは、その間が不安」



あゆみさんが通うのは、倉敷市にある総合病院です。月に1回の定期健診には自分で車を運転していくこともあるといいます。産院まで、1時間45分の道のりです。



（真壁あゆみさん）

「大変です。すごく。途中で眠たくなるから気を付けないといけないし。今は落ち着いているんですけど、ひと月くらい前はつわりがあって、運転していてもウエウエいっていた」

今年3月、新見市で唯一お産を扱っていたクリニックが分娩の取扱を廃止。これにより、県北地域で出産ができる施設は真庭市と津山市、美作市にある4か所のみとなりました。



県内にある37の施設のうちほとんどが、県南部に集中しているのです。

リスクを考慮して規模の大きな病院を「選択肢はあまりない」

あゆみさんは、高齢出産に伴うリスクを考慮しより規模の大きな病院を探した結果、倉敷市まで通うという決断に至ったといいます。



（真壁あゆみさん）

「友人がどこで産んだかを聞きながら、あとは自分の年齢とかで選んだ感じですかね。選択肢はあまりないですね」



新見市での分娩廃止を受け、今年8月には、県北西部の6つの市町村が産婦人科医療の充実を求め、岡山県に要望書を提出しました。出産ができる環境づくりを望む声が上がる中にあっても施設の減少が続くその理由は…

なぜ出産ができる施設は減少を続ける？

（岡山県保健医療部 医療推進課 杉谷昌俊 総括参事）

「人口減少によるもの。少子化ですね。生まれる人が少ないと、どうしても分娩取扱施設自体が減ってきてしまう」

岡山県の1年間の出生数はここ10年間で5000人ほど少なくなっています。

このうち、岡山県全体と県北地域の減少率を比べると県北地域の方が高く、変化がより大きいことが分かります。



このようにニーズの少ない地域では産院の経営が難しく、撤退を余儀なくされるケースが多いというのです。

そして、施設を簡単に増やせない理由はもう一つ…産科医の不足です。真庭市で唯一分娩を扱う落合病院の近藤医師は、医療現場のひっ迫を訴えます。

（落合病院 近藤恒正 副院長（69））

「不足しているのは、やっぱり人なんですね。設備的にはいいものが入っています。でもやっぱり人がいない」

産科医が不足 受け入れられる患者や妊婦の数に限りがある

この病院の産婦人科の医師は、岡山市から通う非常勤の医師を除くと、普段は2人のみ。



出生数が減少している現在も人繰りに余裕はなく、受け入れられる患者や妊婦の数に限りがあることから、4年前、20床あった病床を半分の10床まで減らしたといいます。



深刻化する、県北地域の産科医の不足。施設を増やすよりも前に今ある施設を維持することが喫緊の課題になっているというのです。

（落合病院 近藤恒正 副院長）

「なんとかやってますけど、段々私も高齢になっていますので、ちょっと厳しいと思う時もあります。いずれにしても、ずっとここで頑張れるという訳にはいかないと思うので。誰か来てくれたらいいなと」



遠方の病院で出産に臨む妊婦には不便や不安が付きまとう一方で、行政や医療機関には分娩施設を増やすことが難しいという、歯がゆい現状があったのです。



一方、こうした地域の声を受け、岡山県はあるシステムの普及に乗り出しました。

緊急時 産院まで自力で行くことが難しい人のための「ママ・サポート119」

（岡山県 医療推進課 杉谷昌俊 総括参事）

「妊婦情報事前登録事業、いわゆる『ママ・サポート119』によって、救急搬送がスムーズに行えるような体制づくりをしているところです」

緊急時、産院まで自力で向かえない可能性がある人が事前に登録できる、「ママ・サポート119」。



医療機関と市町村が妊婦の情報を前もって共有することで産院が遠くても円滑に搬送できるようにするものです。県内では7つの市町村が加入していますが、県北地域ではまだ新見市のみ。導入地域の拡大を目指しています。



（岡山県 医療推進課 杉谷昌俊 総括参事）

「万が一の時には対応してもらえる状況にあるという、安心感の醸成につながると」



さらに、今年度からは遠方の施設で出産する人を対象に交通費の一部を市町村を介して補助する取り組みも始まっています。



妊婦の負担や不安を軽減するため、行政も方法を探っています。



（岡山県保健医療部 医療推進課 杉谷昌俊 総括参事）

「将来に渡って限られた医療資源を活用してそれぞれの地域で安心して妊娠し、安全に出産できる体制の確保に向けて、今どういうことができるか考えていきたい」

「安心して子どもを産める環境を」

新見市から倉敷市に通院する真壁さんも、受けられる支援策を活用しながら初めての出産に臨みます。

（真壁あゆみさん）

「可愛い。性別とかってもう分かります？」



（医師）

「分かるよ、聞くの？」



（真壁あゆみさん）

「聞きたい」



（医師）

「お嬢ちゃんだよ」





（真壁あゆみさん）

「女の子！？…かわいい！」

「めっちゃかわいい、より人に近づいたなって」

ーベビー服は？



（真壁あゆみさん）

「めっちゃかわいいの買いますよ。ふりふりのピンク色で」

「遠いところから来ているので、なかなか頼るところがそういう面ではないから。そういう不安が（産院が）近くにあればなくてすむというのはあります。安心して子どもを産める環境が整ってくれたらいいなと思います」



どこに住んでいても安心して出産に臨める街をつくるために。どの地域も取り残さない仕組みづくりが求められています。