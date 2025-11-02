◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025（1日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ）

選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の3日目が行われ、佐藤大平選手が単独首位に立ちました。

「いいショットが打てるイメージが毎回あったので、そのイメージ通りいいゴルフができた」と充実の表情でプレーを振り返った佐藤選手。

1イーグル・7バーディー・ノーボギーの62でスコアを9つ伸ばしたことについては「上がってみてビックリですよね。一打一打集中していたので、いいゴルフをして明日につなげられればいいなと思ってプレーしていただけでした。-9で回れてよかったと思います」と笑顔を見せました。

最後に自身初のツアー優勝に向け、「初優勝はずっとしたいと思って数年思ってやってきている。やっぱり勝ちたいですし、勝てなかったとしても、自分のゴルフ人生でいい1日になればいいなと思います。簡単ではないと思いますけど、優勝争いすることも少しずつ増えてきているので、それを生かして明日はいいプレーができればいいなと思います」と意気込みました。