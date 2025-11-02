広島勝利の”決め手”は…。日本代表の森保監督が語る「セットプレーの重要性」【ルヴァン杯決勝】
2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝で改めて思い知らされたのが、セットプレーの重みだ。なにしろ、この日のサンフレッチェ広島は柏レイソルを相手に中野就斗のロングスローから２ゴール、東俊希のFKから１得点を奪ったのだから。
広島の３−１の勝利を見届けた後、囲み取材に応じた日本代表の森保一監督も「セットプレーは勝利の確率を高めるうえで大事なんだと、今日の３点を見てそう思いました」と語っていた。その流れで、「セットプレーの重要性をもう少し具体的に教えてもらえますか」と聞くと、森保監督は以下のように答えてくれた。
「広島の勝因はオープンプレーでの個の戦いと組織力ですが、決め手となったのはセットプレー。そこは我々（日本代表）も学びたい。オープンプレーはもちろん大事ですが、セットプレーも磨いて勝率を高めないといけないということを今日の試合で感じました。
ロングスローが国内のみならず、海外の試合を見ても多くなってきたので、戦術的にも変わってきたのかなと。選手のアスリート能力も上がって色んなことを武器にできるということをこの一戦でも出ていた印象です」
サッカーはオープンプレーだけではない。その“常識”を強く印象づけたのが今回のルヴァンカップ決勝だった。
セットプレーからのヘディングシュートで先制点を決めた荒木隼人（広島）も次のようにコメントしていた。
「今日は３点ともセットプレーからだったので、厳しい戦いになればなるほどセットプレーでの１点は流れを大きく左右すると感じました」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
