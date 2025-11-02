「このような状況になって残念だ」韓国の“超レジェンド”パク・チソン、韓国代表の“不人気”に嘆き…ガラガラのスタジアムに危機感「明らかな懸念」
マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元韓国代表MFのパク・チソン氏が現在の韓国代表について言及した。同国のメディア『OSEN』が伝えている。
10月のインターナショナルウィークで、韓国代表はブラジルに０−５で敗れた後、パラグアイと２−２で引き分けた。
同じソウル・ワールドカップ競技場で開催されたこの２試合、前者がほぼ満員の６万3236人の観客だったのに対し、後者では２万2206人に激減したことが話題となった。
韓国メディアが「スタンドはガラガラ」と報じた状況について問われたパク・チソン氏は、危機感を露わにした。
「かつては代表戦のチケットが完売することは滅多になかった。ワールドカップシーズンにスタンドが満席になったかと思うと、また空席になるという状況だった。しかし、近年は観客数が大幅に増加した。ほぼすべての試合が完売した。ワールドカップシーズン以外でも、すごかった。残念ながら、その勢いを維持できず、結果として観客数が減少しているのは、明らかに懸念すべきことだ」
韓国サッカー界のスーパーレジェンドは、「パフォーマンスの問題か、それともファンが韓国サッカーに背を向ける原因があるのかはよく検討すべきだ」と主張を続けた。
「一度去ったファンがまた戻ってくるのは難しい。私たちはこの10年、20年を通してそれを学んできた。ところが、またこのような状況になって残念だ」
ファンの関心が代表チームから離れつつある状況を嘆いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最優先のターゲットだ」イタリア王者が日本代表MFの獲得に本腰か！世界的名将が熱望と現地報道！“欧州１位”との争奪戦も「質の高い左利きのウイング」
10月のインターナショナルウィークで、韓国代表はブラジルに０−５で敗れた後、パラグアイと２−２で引き分けた。
同じソウル・ワールドカップ競技場で開催されたこの２試合、前者がほぼ満員の６万3236人の観客だったのに対し、後者では２万2206人に激減したことが話題となった。
「かつては代表戦のチケットが完売することは滅多になかった。ワールドカップシーズンにスタンドが満席になったかと思うと、また空席になるという状況だった。しかし、近年は観客数が大幅に増加した。ほぼすべての試合が完売した。ワールドカップシーズン以外でも、すごかった。残念ながら、その勢いを維持できず、結果として観客数が減少しているのは、明らかに懸念すべきことだ」
韓国サッカー界のスーパーレジェンドは、「パフォーマンスの問題か、それともファンが韓国サッカーに背を向ける原因があるのかはよく検討すべきだ」と主張を続けた。
「一度去ったファンがまた戻ってくるのは難しい。私たちはこの10年、20年を通してそれを学んできた。ところが、またこのような状況になって残念だ」
ファンの関心が代表チームから離れつつある状況を嘆いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最優先のターゲットだ」イタリア王者が日本代表MFの獲得に本腰か！世界的名将が熱望と現地報道！“欧州１位”との争奪戦も「質の高い左利きのウイング」