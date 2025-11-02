リトルなでしこ、北朝鮮に一蹴される。開始38秒で被弾し、その後も...まさかの大量失点で無念のベスト８敗退【U-17女子W杯】
４強進出はならなかった。
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地11月１日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの準々決勝で北朝鮮と対戦した。
リトルなでしこのスタメンは以下のとおり。GKは山内れな、DFは青木夕菜、松岡瑛茉、佐藤百音、根鈴花李、MFは須長穂乃果、中村心乃葉、福島望愛、郄橋佑奈、式田和、FWは大野羽愛。３日前に行なわれたラウンド16のコロンビア戦（４−０）と同じラインナップだ。
日本のキックオフで試合はスタート。それからわずか38秒でスコアボードが動く。GKのロングボールをつながれ、最後はキム・ウォンシムの正確なショットで日本は先制点を許す。
さらに６分、クリアを拾われた流れからリ・ウイギョンのダイレクトシュートで２点目を奪われる。
その２分後だ。相手のミスをついてボールを奪った中村がボックス内に進入。カットインから左足シュートをねじ込み、日本が１点を返す。
これで勢いづきたかったが、北朝鮮の縦に速く、パワフルな攻撃に日本は苦戦を強いられる。マイボールにしても、相手の鋭い寄せの前に自慢のパスワークが乱れ、なかなかリズムに乗れない。
22分にはキム・スリムのCKからユ・ジョンヒャンのヘディングシュートで被弾。再び、２点差をつけられる。
劣勢に耐えながら、攻撃の糸口を探る。両サイドの郄橋や式田が個の力で突破を試みるが、サポートが素早い北朝鮮の守備を崩し切れない。１−３で前半を終える。
後半もスタートから北朝鮮のシュートを浴びる展開に。ただ押し込まれるなかでも、徐々にパスがつながる場面も増えてくる。
58分には、敵陣エリア内で中村が相手との接触により倒れたシーンでレビューをリクエスト。だが主審はノーファウルと判定した。
その後も懸命に反撃に出る日本だが、ゴール前までボールを運べても、思うようにフィニッシュに持ち込めない。逆に73分には、青木を個人技でかわしたキム・ウォンシムにゴールを割られ、４点目を献上する。
試合を通じて、プレーの強度、球際の激しさ、セカンドボールへの反応でも相手に上回られた日本。90＋６分にはCKからリ・ウイギョンにヘッドで叩き込まれる。１−５のスコアでタイムアップ。無念のベスト８敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
