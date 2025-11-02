エース上田綺世が止まらない！圧巻２ゴールで怒涛の11戦13発、得点ランク首位を独走！フェイエノールトを３−１勝利に導く
現地11月１日に開催されたエールディビジの第11節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでフォレンダムと対戦した。
日本代表コンビが先発したフェイエノールトは19分、CFの上田が先制ゴールを奪う。右サイドからのクロスに反応し、難しい体勢から絶妙のダイレクトシュートでネットを揺らした。
ゴールラッシュが止まらない日本代表FWは、この一撃がリーグ戦11試合目にして、圧巻の12点目となった。
ホームチームは26分にも、主将のスタインのゴールで加点。２−０で前半を終える。
後半に入って48分、右サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせるも、惜しくも枠を外れる。
59分には、自陣左サイドから上げられたクロスをフェールマンに詰められ、１点を返される。
日本代表FWは64分にも、CKキックにヘッドで合わせるが、今度はポストに嫌われる。
それでも89分、ファン・インボムのFKに得意のヘッド合わせ、自身２点目を奪取。エースの活躍で、フェイエノールトが３―１で勝利を飾った。
圧巻の２ゴールで今季のゴール数を13点に伸ばした上田は、２位に５点差をつけて得点ランキングトップを独走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール
日本代表コンビが先発したフェイエノールトは19分、CFの上田が先制ゴールを奪う。右サイドからのクロスに反応し、難しい体勢から絶妙のダイレクトシュートでネットを揺らした。
ゴールラッシュが止まらない日本代表FWは、この一撃がリーグ戦11試合目にして、圧巻の12点目となった。
後半に入って48分、右サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせるも、惜しくも枠を外れる。
59分には、自陣左サイドから上げられたクロスをフェールマンに詰められ、１点を返される。
日本代表FWは64分にも、CKキックにヘッドで合わせるが、今度はポストに嫌われる。
それでも89分、ファン・インボムのFKに得意のヘッド合わせ、自身２点目を奪取。エースの活躍で、フェイエノールトが３―１で勝利を飾った。
圧巻の２ゴールで今季のゴール数を13点に伸ばした上田は、２位に５点差をつけて得点ランキングトップを独走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール