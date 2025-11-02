日本ハムが球速アップの“秘密兵器”を本拠地に初導入した。秋季キャンプ2日目の1日、エスコンフィールドで全体練習を実施。今キャンプでは身体運動のからくりを力学的に解釈し、応用する「スポーツ・バイオメカニクス」の機材が初めてエスコンに持ち運ばれ、投手陣のデータ計測がスタートした。

投球動作や力のかかり方などをセンサーをはじめとした機器で検知し、数値化して能力向上に役立てる最先端のスポーツ科学。球団では昨年から2軍で導入し、主にファームを中心に浸透させてきたが、バイオメカニクスを担当する山口雄大アナリスト（32）は「1軍の選手はなかなか計測するタイミングがないので」と今キャンプで導入した。

限りなく全力投球に近いほどデータを収集しやすいため、今キャンプでの計測は選手個人に委ねられているが、山口アナリストは「今キャンプでは投手陣の半数は計測します」と言う。最新技術とあり、興味を持っている選手も多く「動きを可視化する。今までなかったことなので、凄く質問されます」と、苦笑いで振り返った。

今季は福島が自己最速を2キロ更新する155キロ、上原が自己最速を1キロ更新する153キロを計測するなど、2軍から昇格した選手に球速向上が見られた。山口アナリストは「バイメカだけで球速が上がったと断定はできない」と前置きした上で「傷害予防などいくつかテーマはあるが、球速アップはメインにしている」と胸を張った。

何より1軍選手とコミュニケーションを図る機会でもある。「計測して終わりだと、何が起こっているのか選手も分からない。コーチの方々や、トレーナーさんと情報共有をしながら進めていければ」。今キャンプの取り組みが、来季、パフォーマンスにどのような変化をもたらすか注目だ。（清藤 駿太）