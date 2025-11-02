「ファンタジーＳ・Ｇ３」（１日、京都）

Ｇ１馬の妹が世代の上位へ堂々と名乗りを上げた。１番人気のフェスティバルヒルが抜群の切れ味で重賞初Ｖを決めた。

ゆったりしたスタートから少し促して中団の後ろに取りつき、脚をためた。３〜４角では進路が危ぶまれたが、直線半ばで前があいてからは上がり３Ｆ３３秒１と目の覚める末脚を披露。見事にライバルを差し切った。初コンビのＣ・デムーロは「後方のポジションになってどうかと思いましたが、直線に入って馬場の真ん中から反応してくれました。いい脚でした」と振り返った。天皇賞・秋では、兄で皐月賞馬のミュージアムマイルに騎乗予定。大一番に弾みをつけ、「乗るのは１年ぶりで強いメンバーですが、頑張りたいです」と力を込めた。

新馬戦、新潟２歳Ｓとマイルを使い、今回は１Ｆ短縮しての一戦。四位師は「ジョッキーには“スタート速くないから”と言っていましたが、やっぱり遅かったですね。千四でみんな速いなかでリカバリーもしてくれましたが、３角の並びが絶望的。それでも慌てずに勝ち切ってくれて良かったです」と鞍上の手腕に安どの表情を浮かべた。

この血統にこの勝ち方、スケールの大きさを感じずにはいられない。「まだまだ良くなりますよ。年末の大きいところに行きたいですね」と師は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神）の参戦を示唆。この馬にとっての“祝祭”は、まだ始まったばかりだ。