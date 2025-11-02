正式行事で「名誉市民」に

2025年10月、英国Tavistockのまちで式典が開催されました。

みんなの人気者になっている白黒猫Poloを、正式に「まちのアイドル猫」として名誉市民に認定するための催しです。Meadows公園で行われた式典では、この猫に町長直筆の認定証とバンダナが贈られました。

Poloは地域で有名な猫で、定期的に町を巡回して地元の人たちと交流を続けています。町歩きを楽しむ猫のようすは、ウェブ上に投稿された数々の写真や動画で広く知られるようになりました。いまでは自身のFacebookページまで持っていて、約1,600人のフォロワーがいます。

Facebookページを運営する飼い主のJen Hornさんによると、Poloに会いたいファンたちがはるかドイツやスウェーデン、オーストラリア、フランスからもやってくるそうです。

みんなから愛される「まちの宝物」

「Poloはこれまで町中で数々の冒険を重ねてきました。そしていま、市長から名誉市民の称号を授与され、市長がみずから書いた証明書と特製バンダナをいただいたのです」と興奮気味に語るJenさんです。

イベントのために、「おばあちゃん」こと、飼い主のお母さんであるChris Lennoxさんが猫用ケーキまで用意してくれました。

行事が終わって退場する際も、多くのファンがPoloに挨拶し、お腹をなでてくれました。Poloのほうも注目されることを本当に楽しんでいたようです。この猫がまちの人々の宝物であり、とても愛されていることがよくわかります。

Jenさんによると、行事の当日にPoloはこっそり抜け出そうとしたそうです。しかし幸いなことにファンの1人であるEmma Brownさんが自宅から近い民家の庭で猫を見つけ、市長に会う時間に間に合うように連れて来てくれました。

人気はますます上昇中

この式典にはMargaret Green動物保護団体からも2人が参加しました。同団体はChrisさんがPoloをモデルにした本を出版した縁で、その売上金516ポンド（約10万円）の小切手をこの猫へと贈ってくれたのです。ちなみに本の巻末に掲載されている詩はJames Malthouseさんが書きました。彼も母親Rachelさんとともに式典に参加し、みずからその詩を朗読してくれました。

愛情を込めて「サーPolo」と呼ばれているこの猫は、ふだんまちのホテルでオフィスの女性たちと一緒に過ごすのが大好きです。また、ペットショップに立ち寄って親友の犬Maeveと昼寝することもお気に入りです。ときにはそこでおもちゃで遊んだり、こっそりおやつを盗んで食べたりもします。図書館や地元のナイトクラブなどに出かけることも多いといいます。いまやPoloの名声は広がるばかりです。

「この調子で人気が高まると、12月にはクリスマスのイルミネーションの点灯行事で主役を頼まれるかもしれないですね」と笑うJenさんです。

出典：Meet the famous Tavistock cat who has the whole town talking