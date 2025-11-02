飲食店で30分以上も料理が出てこなかった男性、そのまま退店　「返金は勿論、謝罪すら有りませんでした」と振り返る

飲食店で料理が出てくるのが遅いと気になるもの。店側の事情で仕方ない部分もあるかもしれないが、やたら遅い場合は一言欲しいところではある。

長野県の30代女性は、とあるカフェでのエピソードを寄せた。友人と来ていた女性は、「ブラックコーヒー2杯」を注文した。しかし、10分経ってもコーヒーがこない。後から来た人のポテトやパンケーキが提供され、おかしいと感じた女性は店員を呼ぶと……（文：境井佑茉）

「折角の休日が台無しになりました」

出てきた店長は、「あー、今落としてます」とだけ伝えたという。ドリップ中ということなのだろうか。

「謝罪は全くありませんでした。パンケーキよりもコーヒーに時間がかかるのもあり得ないなと思い、お店を出ました」

女性は「折角の休日が台無しになりました」と、怒りを見せた。「すみません」の一言あれば感じ方も変わったのだろう。

また、東京都の40代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収200万円）も飲食店で同様の体験をしたそう。

男性は、初めて入ったパスタ屋でセットメニューを頼んだ。しかし、なんと料理は「30分以上経っても」出てこなかったという。しかも、男性の20分後に来た客には10分とかからず料理が提供されていた。

「それから暫くしても料理が出てこず、私も予定があったので、店員に事情を説明してお店を出たのですが、店員からは、返金は勿論、謝罪すら有りませんでした」

料金はしっかり払って退店したようだ。しかし、男性が怒っている一番の理由は、お金ではなかった。

「返金するしないなんて二の次ですが、せめて謝罪は、してほしかったです」

先程のエピソード同様、誠実な対応をしていれば、男性の気持ちも変わっていたかもしれない。「勿論、そのお店は2度と入らないことにしました」と投稿を締めくくっていた。

